Michael Wendler: Zoff um Lauras Nachnamen – SO schlägt Ex Claudia Norberg zurück

Der Streit geht in die nächste Runde! Nicht mal eine Woche ist es her, seit Michael Wendler und Laura Müller in den USA standesamtlich geheiratet haben. Eine Woche, in der auch mehr oder weniger böses Blut zwischen dem Schlagerstar und seiner Exfrau Claudia Norberg floss. Grund dafür ist ihr Familienname, den Wendlers Neu-Frau Laura angenommen hat.

Laura Müller heißt nun offiziell Laura Sophie Norberg. Dabei hatte die Ex von Michael Wendler vor der Hochzeit noch in einem öffentlichen Brief ausdrücklich darum gebeten haben, auf den Namen zu verzichten.

Jetzt geht Claudia Norberg mit ihren Emotionen erneut an die Öffentlichkeit und schlägt zurück.

Michael Wendler: Ex Claudia schlägt nach Namens-Streit zurück

Eigentlich stehen sich Michael Wendler und dessen Tochter Adeline, aus der Ehe mit Claudia, sehr nahe. Sie verbringt die meiste freie Zeit mit ihrem Vater und seiner neuen Frau Laura – die beiden sind schließlich fast im gleichen Alter.

Und dennoch versucht Michael Wendlers Exfrau ihre gemeinsame Tochter nun auf ihre Seite zu schlagen. Bei Instagram postete die Blondine nun ein Foto von sich und Adeline. Doch es sind die dazugehörigen Zeilen, die ganz offenbar gegen Michael Wendler und seine Laura gerichtet sind. Sie schreibt: „Wir sind zwei echte Norberg-Frauen.“

Michael Wendler: So reagieren Claudias Fans auf die Stichelei

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin nach den Kommentaren zu urteilen zählen. „Es gibt eben nur zwei echte Norbergs“ oder „Seid stolz darauf und ärgert euch nicht“, heißt es unter anderem unter dem Bild.

Das ist Michael Wendler:

er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

Im Jahr 2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Seit 2020 ist er von seiner Exfrau Claudia Norberg geschieden

Im Juni 2020 heiratete er die erst 19-jährige Laura Müller in den USA

Und wie reagiert Michael Wendler auf den Seitenhieb seiner Ex?

Der zeigt in seiner Instastory seine Tochter, die gerade eine Interviewsession hat. Etwa um zu verdeutlichen, dass Adeline auch nach dem Zoff um den Nachnamen seiner Laura immer noch bei ihm ein und aus geht…? (jhe)