Michael Wendler und Laura Müller heiraten – jetzt stellen sich alle DIESE Frage

Erst vor kurzen haben Michael Wendler und Laura Müller bekannt gegeben, dass sie heiraten wollen. Doch schon kurz nach der Verlobung gibt es Ärger bei dem Pärchen! Welchen Namen wird der Let's Dance-Star nach ihrer Traumhochzeit mit dem bekannten Schlagersänger tragen?

Michael Wendler möchte unbedingt, dass Laura seinen Nachnamen annimmt. Doch da gibt es ein Problem. Der bürgerliche Name von Michael Wendler lautet nämlich gar nicht Wendler, sondern Norberg mit Nachnamen. Der Name Wendler ist bloß sein Künstlername! Geboren wird der Schlagerstar unter den Namen Skoworonek. Nach der Hochzeit mit Ehefrau Claudia Norberg nahm er ihren Namen an und behielt ihn.

Michael Wendler: Ex-Ehefrau ist gegen den Namen

Der Schlagerstar möchte diesen Namen jetzt auch gerne an seine Laura weitergeben. Doch das gefällt Claudia überhaupt nicht! Noch vor der Trennung mit dem Wendler sagte sie: "Wenn wir geschieden sind und er eine neue Frau heiraten sollte, gegebenenfalls Laura Müller, wäre ich den beiden äußerst dankbar, wenn Laura Müller nicht meinen Geburts- und Familiennamen annehmen würde."

Ob der Wendler dem Wunsch seiner Ehefrau nachkommen wird, werden die Fans des Schlagerstars wohl erst in ein paar Wochen erfahren. Angeblich wollen Michael Wendler und Laura Anfang August in Las Vegas heiraten. Die Hochzeit der beiden soll sogar Live im Fernsehen übertragen werden. Auch die Hochzeitsvorbereitungen sollen von einem Kamerateam begleitet werden.

Michael Wendler ist ein bekannter Schlagersänger. Foto: picture alliance / dpa

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Das Paar plant eifrig seine Traumhochzeit

Zumindest plant das zukünftige Ehepaar das so. Denn die Corona-Krise könnte den beiden einen Strich durch die Rechnung machen. Möglicherweise darf das Fernsehteam nämlich nicht mit in die USA Reisen. Aus Sicherheitsgründen, heißt es. Stattdessen wurde dem Paar schon eine Location auf den Malediven angeboten! Doch der Wendler und Laura sagten ab. Sie möchten unbedingt in den USA heiraten.

Das Paar freut sich derweil schon riesig auf seine Hochzeit. Doch wie werden die beiden nach der Hochzeit durchs Leben gehen? Als Norberg, Skrowonek oder Müller? Das bleibt zunächst abzuwarten. (kf)