Michael Wendler: Trauriges Foto – hat SIE etwa...?

Traurig guckt sie in die Kamera, wünscht auf Instagram ihren Followern frohe Weihnachten...

Für Claudia Norberg (48) waren die letzten Wochen definitiv ein emotionaler Abschluss des Jahres. Erst hat sie erzählt, dass sie nach Florida zu ihrem Ex Michael Wendler (47) ziehen will, um in der Nähe ihrer Tochter Adeline (17) zu sein. Dann wurde es dramatisch, als sie beschrieben hat, wie sie sogar im gleichen Haus von Michael lebt und dabei dessen Jung-Freundin Laura Müller (19) aus dem Weg geht, dabei oft die Garage benutzt – nur, um sie nicht sehen zu müssen!

Claudia bei den „Men of the Year Awards“ im November in Berlin. Foto: imago images / Jan Huebner

Claudia Norberg an Heiligabend ganz allein?

Wenigstens an Heiligabend hätte die Familie zumindest für kurze Zeit beisammen sein können. Doch weit gefehlt, denn: Das besagte Foto, das Claudia ihren Fans zeigt, lässt auf eines schließen... Hat sie etwa Weihnachten ALLEIN verbracht?

Michael Wendler mit Laura und Adeline herumalbert

Denn ihr Ex Michael hat auf seinem Instagram-Account einen Clip geteilt, der ihn, seine Laura und eben Adeline zeigt, wie sie gut gelaunt ihren Fans frohe Weihnachten wünschen und Familienglück suggerieren. Die einen schunkelnd-lachend, während die andere allein und traurig Weihnachten überstehen muss?

Immerhin findet Claudia Trost bei ihren Anhängern.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Merry Christmas beautiful girl!“

„Fröhliche Weihnachten, liebe Claudia!“

„Frohe Weihnachten wünsche ich dir und deiner Mutti!“

Und tatsächlich war Claudia nicht ganz allein. Sie hat Weihnachten mit ihrer Mutter (72) in Gladbeck gefeiert... (mg)