Michael Wendler hat Geburtstag – und begeht DIESEN peinlichen Fehler

Michael Wendler ist am Montag 48 Jahre alt geworden. Zusammen mit seiner Ehefrau Laura Müller (19, sie trägt seit der Hochzeit den Nachnamen Norberg) und seiner Tochter Adeline feierte der Schlagerstar seinen Ehrentag in Florida.

Dumm nur, dass sich Michael Wendler ausgerechnet schon vor seinem eigentlichen Geburtstag bei seinen Fans für die Glückwünsche bedankt.

Michael Wendler bedankt sich für Glückwünsche – doch es gibt ein Problem

Der Sänger postet am 21. Juni auf Instagram ein Foto mit seiner Liebsten Laura, schreibt dazu: „MY WAY, MY LOVE, MY LIFE. Tausend Dank für die Glückwünsche zum Geburtstag!“

Hat sich Michael Wendler etwa vertan?

Schließlich hatte er erst am 22. Juni, also am Montag Geburtstag. Und auch die sechsstündige Zeitverschiebung zwischen der US-Ostküste und Deutschland könnte ihn nicht dazu bewogen haben, am falschen Tag zu posten, schließlich wird in den USA die Zeit nicht vor, sondern zurückgedreht.

Seine Frau Laura bereitete am 21. noch ein leckeres Gebäck für ihren Schatz vor, erklärt den Followern in ihrer Instastory sogar noch: „Heute ist der 21. Juni, morgen hat der Micha Geburtstag.“

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er seine Verlobte Laura Müller in den USA

Warum sich Michael Wendler also dazu entschlossen hat, bereits vor seinem eigentlichen Tag all seinen Fans danke zu sagen, bleibt demnach wohl sein Geheimnis.

Michael Wendler: Geburtstagssause auf dem Boot

Eine gebührende Feier am richtigen Datum lässt sich der Musiker aber dennoch nicht entgehen und verbrachte seine Birthday-Sause mit Frau und Tochter bei einer Bootstour auf dem Meer. Happy Birthday, Michi! (jhe)