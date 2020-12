Michael Wendler und Laura Müller: Mächtiger Ärger mit Geissens – „Es ist unverschämt“

Es wird nie ruhig um Michael Wendler und Laura Müller. Doch jetzt führen sie auf Instagram einen offenen Streit mit den Geissens. So viel können wir schon einmal verraten: Es geht um jede Menge Geld und schwerwiegende Vorwürfe.

Nachdem Michael Geiss, Inhaber des Modelabels „Uncle Sam“ und Bruder von Robert Geiss, der „BILD“ gegenüber verkündet hatte, dass der Vertrag mit dem Ehepaar Michael Wendler und Laura Müller hinfällig ist, weil diese ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen seien, bricht auf Instagram ein wahrer Blitzkrieg zwischen den beiden Parteien aus.

Michael Wendler und Laura Müller: Streit mit den Geissens eskaliert

Eigentlich sollten der Wendler und Laura für das Modelabel „Uncle Sam“ als Testimonial arbeiten und die Kleidung bei mehreren Auftritten tragen. Dafür sollen wohl schon satte 250.000 Euro an den Schlagerstar und seine Frau geflossen sein.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler gilt als Corona-Gegner

Jetzt wirft die Familie Geiss den beiden jedoch vor, ihren Pflichten nicht nachgekommen zu sein und kündigt den Vertrag auf.

Michael Wendler reagiert prompt auf Instagram und teilt eine Stellungnahme der Musikfirma „Cape Music USA“ auf seinem Profil. Darin heißt es: „Hiermit weise ich die Berechtigung der Kündigung zwischen Uncle Sam und Cape Music als unbegründet und gegenstandslos zurück.“ Des Weiteren sollen keine Vertragsbrüche vorliegen und die Kündigung gegenstandslos sein.

Doch Vivien Geiss, die Tochter des Besitzers der Modemarke, will diese Antwort nicht so stehen lassen und verfasst auf Instagram ebenfalls ein Statement. Sie schlägt dem Schlagerstar gegenüber, der in den letzten Monaten vor alle durch abstruse Verschwörungstheorien aufgefallen ist, einen ganz anderen Ton an.

Die 18-Jährige schreibt: „Hallo Michael Wendler, ich weiß nicht, was sie geraucht haben oder ob ihr Blechhelm zu eng sitzt, wir wollen doch einmal festhalten, dass sie sich beide vertragsbrüchig verhalten haben und Laura Müller ihrem Vertrag niemals nachgekommen ist.“

Gegenüber der „BILD“ sagt Vivien Geiss außerdem: „Es ist unverschämt, so viel Geld mit falschen Versprechungen einzukassieren und jetzt nicht mal dazu zu stehen.“

Die Angelegenheit soll nun über Anwälte geregelt werden. Der Ausgang ist noch ungewiss. Doch eine Sache können wir schon mit Gewissheit sagen – in diesem Streit ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gefallen.