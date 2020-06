Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet – DIESES Detail überrascht

Jetzt ist es offiziell! Michael Wendler und Laura Müller haben sich das Ja-Wort gegeben.

Via Instagram haben Michael Wendler und Laura Müller ihr Liebesglück publik gemacht. Doch ein Detail überraschte die Fans.

Michael Wendler und Laura Müller haben sich das Ja-Wort gegeben

„WIR HABEN GEHEIRATET! Heute am 19. Juni 2020 gaben wir uns in den USA Florida STANDESAMTLICH das „JA“ Wort“, teilte Michael Wendler am Freitagabend auf Instagram mit.

Im August 2018 lernten sich Laura Müller und Michael Wendler kennen, seit Oktober 2018 sind sie ein Paar. Rund vier Monate später machten sie ihre Liebe öffentlich. Im April 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt.

Seit dem tourten sie durch die Fernsehshows, nahmen Teil an Formaten wie „Goodbye Deutschland“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Anfang des Jahres zog sich Laura Müller für den Playboy aus und war bei „Let’s dance“ dabei.

Wie die Hochzeit des Paares abläuft, werden die Fans genau bald bei Vox erfahren. Ihre intimen Erlebnisse teilen sie in der Doku „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“.

Lauras Hochzeitskleid überrascht

Jetzt haben sie aber bereits die ersten Bilder von der standesamtlichen Hochzeit gezeigt. Doch die Fans sind verwundert: Laura Müller trägt kein weißes Kleid. Ihr Outfit ist blau. Passend dazu trägt Michael Wendler einen blauen Anzug.

Der Wendler kündigte an: „Die kirchliche Trauung ist in wenigen Wochen live bei RTL zu sehen“. Laura verriet noch, dass die beiden zur Feier des Tages noch gemeinsam Essen gehen. (fs)

Ab Montag, 22. Juni läuft die Doku „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ bei Vox.