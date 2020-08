Michael Wendler und Laura Müller: Bitteres Geständnis – „Leider haben wir...“

Michael Wendler und seine Laura Müller haben einiges vor. Das frisch vermählte Ehepaar muss seine Wahlheimat Florida verlassen, sich auf mehrere Drehtage mit RTL in Köln vorbereiten. Denn: Michael Wendler gehört zum neuen Juroren-Stamm bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

Und auch Laura Müller wird ihren „Schatzi“, wie sie ihn gerne nennt, dabei begleiten. In ihren freien Momenten zu zweit widmen sich die beiden allerdings weniger DSDS, dafür einem ganz anderen Job.

Michael Wendler und Laura Müller: Enttäuschung auf Instagram

Und der heißt: Influencer bei Instagram. Sowohl Michael Wendler als auch Laura Müller haben die 200.000-Follower-Grenze mittlerweile längst überschritten, sind auf Social Media fast täglich aktiv – und machen neben TV-Dokus, DSDS oder Fotoshootings zusätzlich mit Werbung für diverse Produkte Geld.

-------------------------

Michael Wendler:

er wurde im Jahr 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Sein Spitzname ist 'Der Wendler'

er ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

---------------------------

In ihrer aktuellen Insta-Story wollen der Wendler und seine Liebste für strahlend weiße Zähne werben. Dumm nur, dass ihnen das Entscheidende dafür fehlt: „Leider haben wir die neue Edition von Smile Secret noch nicht bei uns“, merkt Laura traurig an. Improvisation heißt deshalb das Motto der Zwei. Ein bisschen Werbetext einsprechen geht schließlich immer.

Michael Wendler wird neuer DSDS-Juror. Foto: imago images

---------------------------

Weitere News zu Michael Wendler:

Michael Wendler verplappert sich – „Ich hätte das noch gar nicht verraten dürfen“

Michael Wendler: DAMIT hat der Schlagerstar nicht gerechnet – „Hab einen Schock bekommen...“

Michael Wendler: Ehefrau Laura fix und fertig: „Es bringt nicht viel ...“

---------------------------

Für Michael Wendler ist diese neue, gemeinsame Art des Geldverdienens mit seiner Ehefrau so oder so eine willkommene Abwechslung zu seinen anderen Jobs. Der Schlagersänger verrät nämlich über Instagram: „Zu zweit macht es am meisten Spaß.“

Michael Wendler: Verkündung zur ersten DSDS-Show 2021

Auf seinen neuen Job als DSDS-Juror freut sich Michael Wendler schon riesig. Und der Sänger hat kürzlich auch gleich mal eine Bombe dazu platzen lassen. Was er bereits zur ersten Show ausgeplaudert hat, erfährst du hier >>> (jhe)

Doch bevor es für den Schlagerstar so richtig losgeht, muss noch einiges getan werden. Warum Michael Wendler plötzlich einen Schock bekommen hat, liest du hier >>>