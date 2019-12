Michael Wendler: Freundin Laura Müller macht's jetzt offiziell: „Ich bin...“

Was wäre die Klatsch-und-Tratsch-Welt in Deutschland ohne Michael Wendler und seine 19 Jahre alte Freundin Laura Müller? Die beiden gehören ohne Zweifel zu den meistdiskutierten Paaren unter den Promis.

Seit rund einem Jahr turteln die beiden, was das Zeug hält, gestehen sich immer wieder ihre gegenseitige Liebe. Und das trotz der stattlichen 28 Jahre Altersunterschied.

Michael Wendler und Freundin Laura: Wilde Spekulationen

In der Öffentlichkeit wird rege diskutiert, spätestens seit dem Auftritt von Michael Wendler und Laura beiden im „Sommerhaus der Stars“ (RTL). Viele vermuten hinter den beiden eine PR-Kampagne.

Michael Wendler (47) und der Teenager scheinen damit aber kein Problem zu haben.

--------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen das Camp

---------------------

Michael Wendler: Freundin Laura spricht über Beziehung

Über eben diesen großen Abstand hat die 19-Jährige auch in ihrer Instastory gesprochen. Dort erklärt sie: „Altersunterschied ist bei uns nach wie vor immer ein Thema. Obwohl ich glaube, dass sich viele damit abgefunden haben, dass man auch einen älteren Mann lieben kann oder eine ältere Frau.“

Tatsächlich sieht es so aus, als würden die Kritiker weniger werden. Darauf deutet auch diese Geschichte hin>>>

--------------------

---------------------

Laura Müller macht es offiziell

Laura Müller äußert sich zum Thema Altersunterschied. Die Differenz zu Michael Wendler beträgt 28 Jahre. Foto: Instagram/ Laura Müller

Dann kann Laura Müller es auch nicht lassen, ihre Zuneigung zu Michael Wendler kundzutun. Sie sagt weiter: „Ich bin immer sehr berührt, wenn mir Frauen schreiben, dass sie mich als Vorbild sehen und sie uns schätzen und auf uns aufschauen, dass wir unsere Beziehung öffentlich gemacht haben, dass wir dazu stehen, dass wir uns von niemandem verunsichern lassen und dass wir uns nach wie vor lieben und das machen, was wir wollen.“

Michael Wendler und seine Laura: Die Liebe ist tatsächlich da

Die Liebe ist also offiziell noch immer vorhanden. „Ich bin mittlerweile seit über einem Jahr glücklich mit Michael zusammen, und es funktioniert. Ich liebe Michael von ganzem Herzen und ich bin sehr glücklich, dass ich so einen Mann an meiner Seite habe.“ (cs)