Michael Wendler hetzt gegen Bundesregierung – das hat Konsequenzen

Er war einst auf dem Zenit seines Schaffens. Mit Songs wie „Sie liebt den DJ“ oder „Egal“ hatte sich Michael Wendler in der Schlagerwelt ganz nach oben gekämpft. Doch dann folgte der böse Absturz. Mit Beginn der Corona-Krise war es um den selbsternannten „König des Popschlager“ geschehen.

Krude Aussagen, abstruse Vorwürfe, das Ende bei „Deutschland sucht den Superstar“. In Windeseile zerstörte Michael Wendler alles, wofür er jahrelang durch die Discotheken getingelt war. Seitdem ward vom Wendler in Deutschland nichts mehr gesehen.

Michael Wendler bekommt Gegenwind von den Fans

Gemeinsam mit Nackt-Model Laura Müller lebt der Musiker in den USA. Deutschland scheint ihn aber auch Jahre nach dem Umzug über den großen Teich nicht loszulassen. Nachdem Instagram seinen Account gesperrt hatte und ihm Telegram scheinbar nicht mehr reicht, wütet der Wendler nun auf Twitter weiter. Sehr zum Unwillen seiner Follower.

So schreibt der 50-Jährige (natürlich komplett in Großbuchstaben): „Peinlich – die Regierung übt Druck auf Social-Media-Konzerne aus – um steuern zu können, was Menschen in der Pandemie zu denken haben. Dieser unglaubliche Skandal wird durch die MS Medien (Anm. d. Red.: Wendler meint Mainstream-Medien) jetzt totgeschwiegen.“ Um dann mit dem Aufruf „Beenden wir das Schweigen“ zu enden.

Das jedoch scheinen seine Follower dezent anders verstanden zu haben, als Wendler es meinte. Die beenden ihr Schweigen nämlich nicht gegenüber der Regierung, sondern gegenüber dem Wendler. Eine konsequente Reaktion, mit der der Sänger wohl nicht gerechnet hatte.

„Schweigen…. da fällt mir grade eine Menge ein. Was muss passieren, dass du endlich dein Lügenm… hältst?“, fragt beispielsweise ein Follower des gefallenen Schlagerstars. Ein anderer ergänzt: „Also halt doch endlich den Ball flach und verabschiede dich am besten von allen Plattformen. Man kann deinen Müll nicht mehr ertragen.“ Und ein Dritter ergänzt: „Was interessiert es dich überhaupt noch was in Deutschland passiert? Bleib wo du bist und gib‘ endlich Ruhe!“