Michael Wendler ist am Ende! „Es ist ein absurder Albtraum“

Es wirdl einfach nicht ruhiger um Michael Wendler. Man könnte meinen, dass es einem irgendwann langweilig wird, immer wieder aufs Neue die selben absurden Thesen und Phrasen hinaus in die Welt zu schreien. Nicht so Michael Wendler.

Seit dem Ausstieg des Schlagersängers aus der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2020 wird Michael Wendler nicht müde, die Entscheidungen der Bundesregierung anzuzweifeln. Vor angeblichen Gefahren des Corona-Impfstoffes zu warnen und selbstverständlich ist seit neuestem auch Russland ein spannendes Thema im Kosmos des Michael W.

Michael Wendler wirft mit skurrilen Verschwörungstheorien um sich

So warnte der Wendler zuletzt wieder auf seinem Telegram-Kanal vor den angeblichen Machenschaften der Politiker. Komplett in Großbuchstaben schreibt der 49-jährige Dinslakener: „Die Regierungen der Welt lügen und betrügen, nur um die Menschen mit einem mRNA-Impfstoff zu stechen. Bei Covid-19 passt einfach nichts zusammen. Die Wahrheit wird komplett unterdrückt. Es ist ein absurder Albtraum.“

Mal damit angefangen, dass kein Arzt der Welt mit einem mRNA-Impfstoff irgendwen stechen kann, dafür braucht es wohl eine Spritze, bleibt der Wendler mit seinen Aussagen völlig wage. Was die „Regierungen der Welt“ davon hätten, zu lügen und zu betrügen? Keine Erklärung vom Wendler. Und auch was genau da nicht zusammenpasst, verriet der Ex-Schlagerstar nicht. Es ist ein typisches Stilmittel von Verschwörungstheoretikern: Aussagen einfach möglichst laut in die Welt blasen und hoffen, dass niemand das ganze hinterfragt.

Doch es geht noch weiter. „Doch wir können es beenden und die verrückten Eliten aufhalten, wenn wir die Wahrheit vertreten und weiterhin aufklären“, so der Wendler. Das mit der Wahrheit wäre doch schon mal ein Anfang ...

