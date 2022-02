Michael Wendler: Heftiger Rückschlag für den Sänger! „Seine US-Staatsbürgerschaft kann er vergessen“

Aus der Traum vom sonnigen Lifestyle in Florida? Die Zukunftspläne von Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller scheinen auf dem Spiel zu stehen. Ausgerechnet sein ehemaliger Freund, der Reiseunternehmer Timo Berger, wird dem 49-Jährigen jetzt zum Verhängnis.

Michael Wendler sollte sich also lieber warm anziehen. Ein neues Gerichtsurteil könnte dem Schlagersänger nun teuer zu stehen kommen.

Gericht hat entschieden: Michael Wendler muss für Verfahrenskosten aufkommen

Vor Monaten versuchte sich Michael Wendler noch gegen die Klage seines früheren Freundes Timo Berger zu wehren, doch jetzt gab das Hamburger Landesgericht dem Unternehmer, der im Jahr 2020 die Hochzeitsreise der Wendlers organisieren sollte, Recht. Timo gab an, dass Michael ihm 30.000 Euro schulde, da er die Reisekosten nie beglichen habe. Anschließend wollte der Wendler eine einstweilige Verfügung gegen Timo Berger erwirken, da laut Papier nicht er, sondern seine Tochter Adeline die Auftraggeberin der Reise gewesen sei.

Michael Wendlers Zukunftspläne stehen auf dem Spiel. Foto: IMAGO / Eibner

Das Gericht entschied jedoch zugunsten von Timo und erklärte, dass es sich bei der Behauptung, Michael Wendler schulde ihm Geld, um Meinungsfreiheit handle. Seine Verfahrenskosten von rund 2.000 Euro dürfe er nun beim „Antragsteller Michael Norberg“ gültig machen. Und das werde Timo Berger auch so schnell wie möglich tun, wie er nun in einem Instagram-Clip erzählte.

----------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Sein größter Hit „Sie liebt den DJ“ entstand im Jahr 2004

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg war er 29 Jahre lang liiert – die beiden haben eine gemeinsame Tochter

Im Juni 2020 heiratete er die damals 19 Jahre junge Laura Müller in den USA

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

----------------------------------------

Michael Wendler: Showdown in Florida! Ex-Kumpel droht ihm mit Kopfgeldjäger

„Es wäre jetzt ein bisschen langweilig, das irgendwelche Anwälte machen zu lassen, also heißt es wieder: Ab in den Flieger! Und: 'Wenn der Gläubiger klingelt – Teil 2'. Jetzt ist Adeline nicht mehr da, die Nachbarin ist vielleicht nicht da. Mal gucken, wer als Nächstes rausgeschickt wird, um mich zu vertreiben, aber vielleicht komme ich ja auch gar nicht mehr alleine und nehme mir so einen amerikanischen Peter Zwegat mit oder so. Gibt ja auch Kopfgeldjäger“, kündigte er an.

Eins ist klar: Der Kostenfestsetzungsbeschluss, der auf die US-amerikanische Adresse des Sängers ausgestellt ist, sorgt schon jetzt für großen Ärger. „Die Tragweite des Beschlusses ist Michael Wendler womöglich gar nicht bewusst“, fügte Timo Berger im „t-online“-Interview hinzu. Denn: „Seine US-Staatsbürgerschaft kann er damit vergessen.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Bye-bye USA? Michael Wendler und Laura Müller müssen zittern

Michael Wendler und Laura Müller sollen derzeit an einer Einbürgerung arbeiten, doch ein Gerichtsurteil wie dieses könnte ihnen dabei einen fetten Strich durch die Rechnung machen. Wie das Online-Portal berichtete, könnte schon ein einzelnes Knöllchen dafür sorgen, dass der Traum von der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft platzt. Kaum auszudenken, wie die Behörden auf das Schreiben des Hamburger Landgerichtes reagieren werden.

