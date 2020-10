Michael Wendler: Sprachnachricht aufgetaucht – sie macht alles noch schlimmer

View this post on Instagram

Liebe Freunde, als Michael Wendler angekündigt hat, dass er einen Telegram-Kanal für seine wirren Verschwörungsaussagen startet, haben Tobias und ich uns überlegt wie man am besten beweisen kann, dass Menschen auf fast jeden Mist im Internet reinfallen. Auf solchem Internetmist basieren bekanntlich viele der aktuellen Verschwörungsbehauptungen wie z.B. die QAnons, die aus einem Scherz in einem Forum entstanden und an die heute leider viele verblendete Menschen glauben. So etwas ist sehr gefährlich! Auch schon die Hexenverfolgung im Mittelalter basierte auf wirrsten Verschwörungstheorien. Viele dieser „Theorien“ sind zutiefst antisemitisch und eskalieren schnell auch in körperliche Gewalt. Andere Verschwörungstheorien gefährden Menschenleben, in dem man behauptet, dass Mund-Nase-Masken für Sauerstoffmangel im Gehirn sorgen. Schwachsinn, aber Menschen glauben leider zu schnell an Videos oder Texte angeblicher/selbsternannter Ärzte oder an diverse Lügen, es seien schon „Kinder gestorben“. Binnen weniger Stunden wuchs unsere Telegramgruppe (http://t.me/MichaelWendlerOffiziell) auf über 25.000 Abonnenten und große Verschwörungsseiten verwiesen auf uns. In der RTL-Sendung von @oliverpocher sahen wir dann die Chance perfekt zu beweisen, wie schnell auch vernünftige Menschen auf Fälschungen reinfallen, wenn man sie nur glaubwürdig aufbaut. Das selbstgebastelte „grüne Häkchen“ und die Behauptung „offiziell und verifiziert“ hat vielen gereicht, um zu glauben, dass hier wirklich Michael Wendler schreibt. Liebe Freunde, bitte glaubt nicht jeden Mist, der im Internet steht! Prüft alles sehr genau! Holt euch seriöse Quellen – also nicht ein YouTube-Video oder einen Post in einer anonymen Telegram-Gruppe. Lest Faktenchecks wie von Correctiv oder Volksverpetzer! Lasst Euch nicht verarschen und schützt Euch vor Corona. Das alles ist zu ernst, um Rattenfängern wie Attila Hildmann, Xavier Naidoo oder Ken Jebsen hinterherzulaufen. Euer Udo und Tobias #michaelwendler #oliverpocher #wendler #attilahildmann #xaviernaidoo #dsds2020