Michael Wendler: Neues Wut-Posting – jetzt platzt ihm völlig der Kragen

Noch am Dienstag hatte sich Michael Wendler auf Instagram in einem langen Video entschuldigt. Er bereue Aussagen, die er getroffen habe, wolle nicht mehr Coronaleugner genannt werden, da er dies angeblich nie getan habe, und bedauere zudem, dass seine Frau Laura Müller einen Großteil ihrer Werbeaufträge verloren habe.

Sogar eine Rückkehr nach Deutschland, hatte Michael Wendler angekündigt. Doch wer darin eine Rolle rückwärts, den Versuch, sich in der alten Heimat zu rehabilitieren sah, der scheint sich getäuscht zu haben. Der Wendler überrascht mal wieder alle.

Michael Wendler: Wut-Posting bei Telegram

Denn nun hat der Schlagersänger ein neues Posting auf seiner Telegram-Seite abgegeben. Und der Wendler scheint arg wütend zu sein.

So störe es ihn, dass andere Menschen über ihn urteilen würden. Schließlich habe sein Corona-Outing ihn alles gekostet. Wörtlich schreibt Wendler: „Wie kann also jemand wagen, über mich zu urteilen, der sich nicht, wie ich, völlig selbstlos für andere Menschen geopfert hat?“

Michael Wendler will sich für Menschen geopfert haben

Für wen genau sich Wendler nun geopfert habe und wer über ihn urteile, verriet er an dieser Stelle jedoch nicht. Insgesamt wirken die Vorwürfe, die Wendler in seinem neuen Post macht, recht krude.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

Laura Müller verlor nach Wendlers Corona-Outing ein Groß ihrer Werbeverträge. Foto: imago images / Revierfoto

Im Weiteren lobt er nämlich „echte Helden“, die bei Telegram seien und die er persönlich kenne, und honoriert selbst die „Größe“, die er besitze. Schließlich habe er sich für „fehlerhafte Aussagen“ entschuldigt. Womit er wohl die Vorwürfe meint, die er gegen RTL und andere Sender erhoben hatte.

Sein Posting beendet Wendler mit dem Satz „Das unterscheidet uns vom Faschismus.“ Er bezieht dies auf die Aussage, in der er seine eigene Größe lobte, sich zu entschuldigen. Was genau dies nun mit Faschismus zu tun hat, wird an dieser Stelle leider nicht deutlich.

Ebenso undeutlich waren einige Passagen aus Wendlers Entschuldigungs-Video. Ein Satz verrät ihn sogar.