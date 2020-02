Michael Wendler: Strafbefehl gegen seine Ex – Muss Claudia Norberg in den Knast?

Schlechte Neuigkeiten für die Noch-Ehefrau von Michael Wendler!

Die Staatsanwaltschaft Dinslaken hat einen Strafbefehl gegen Claudia Norberg erlassen. Grund dafür ist ein Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 2016.

Michael Wendler: Strafbefehl gegen seine Ex

Damals war Norberg die Geschäftsführerin der Plattenfirma „CNI Records“, bei der unter anderem Michael Wendler unter Vertrag stand. Die Firma ging pleite.

Im Zuge der Insolvenz soll Norberg Rechte an Songs und Namen an ihren Noch-Ehemann Michael Wendler übertragen haben. Damit wollte die 49-Jährige wohl verhindern, dass Gläubiger an ihr Geld gelangen. Der Wert der Rechte beläuft sich nach Informationen von „RTL“ auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Falsche eidesstattliche Versicherung

Außerdem soll Norberg eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben haben. Im April 2016 behauptete sie laut „RTL“, dass sie bereits seit zwei Jahren von Michael Wendler getrennt lebe. Auf der Homepage ihres Ehemannes wurde sie damals allerdings noch als seine Ehefrau geführt.

Des Weiteren gab Norberg demnach an, dass sie die Höhe des Einkommens von Michael Wendler nicht kenne. Kaum vorstellbar vor dem Hintergrund, dass sich die 49-Jährige bei „CNI Records“ um sämtliche Verträge und Rechnungen gekümmert haben soll.

Einspruch gegen Strafe

Informationen der „Bild“ zufolge soll Claudia Norberg nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung erhalten.

Der Zeitung erklärte Norberg zum Ermittlungsverfahren: „Mein Leben ist zur Zeit voller Probleme. Ich hoffe aber, dass ich das alles irgendwann hinter mir lassen kann, um endlich ein neues Leben ohne Probleme zu beginnen.“

Norberg will „nicht aufgeben“ und hofft weiter, dass irgendwann auch in ihrem Leben „wieder alles gut wird“. Gegen den Strafbefehl will die Noch-Ehefrau von Michael Wendler Einspruch einlegen. (nr)