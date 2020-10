Michael Wendler: Neue Ankündigung – was will der Sänger DAMIT sagen?

Was ist nur mit Michael Wendler los? Das fragen sich aktuell wohl so gut wie alle Menschen, die den Skandal um den Schlagersänger verfolgen. Selbst seine engsten Bezugspersonen scheinen ratlos.

Nachdem Michael Wendler sich vorerst über die Telegram-App zu Wort gemeldet hat, nutzt er nun wieder seine Reichweite bei Instagram aus und teasert ein neues Projekt an.

Michael Wendler: Plant er bereits sein Comeback?

Nach einem Pärchen-Selfie von Michael Wendler und seiner Ehefrau Laura legt der Schlagerstar noch einen nach. In seiner Instagram-Story postet der 48-Jährige ein Bild, das an ein Logo erinnern könnte. Zu sehen ist das Konterfei von Michael Wendler – Sonnenbrille und Zigarre inklusive.

Dazu schreibt er: „Coming soon“ (dt.: „Es kommt bald“). Eigentlich hat Michael Wendler angekündigt, sich zurückzuziehen. Von großen Produktionsfirmen wie RTL hat er sich öffentlich abgewendet. Doch nun scheint der Sänger ein neues Projekt an Land gezogen zu haben.

-------------------

Das ist Michael Wendler:

Der 48-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Michael Norberg und wurde am 22. Juni 1972 mit dem Nachnamen Skowronek geboren

Er kommt aus Dinslaken

Sein erfolgreichster Song ist „Sie liebt den DJ“

Michael Wendler war mit Claudia Norberg verheiratet und hat mit ihr eine Tochter namens Adeline

Im Juni 2020 heiratete der Sänger die damals 19-jährige Laura Müller

Michael Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows wie dem „Dschungelcamp“, „Promi Big Brother“, „Schlag den Star“ und „Let's Dance“ teil

-------------------

Michael Wendler: Was führt der Sänger im Schilde?

Was genau hinter dem Post steckt, ist bisher geheim. Das Bild erinnert jedoch an den typischen Look des Wendlers, den er auch in seinen Musikvideos präsentiert. In seinem Lied „Was soll ich im Himmel“ singt er sogar von seiner Leidenschaft für Zigarren: „Ich dreh die Boxen auf, ich mag den Lärm. Ich rauch' Zigarre und ich ärger' unsere Nachbarn mit dem Rauch. Ich liebe Autos und ich fahr' gern schnell, weiß alles besser und ich rede viel.“

Handelt es sich bei dem Beitrag aus seiner Insta-Story also um eine Kampfansage gegen diejenigen, die sich über ihn das Maul zerreißen? Es bleibt spannend.

Michael Wendler bei einem Konzert in Gelsenkirchen am 12. Oktober 2019. Foto: imago images

-------------------

Michael Wendler & Laura Müller heizen Gerüchteküche an

Laura Müller hält auf jeden Fall weiterhin zu ihrem Liebsten. Auch sie heizt die Gerüchteküche an. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto von einem Nudelteller vor ihr und schreibt dazu: „Nach einem interessanten und spannenden Termin erstmal eine Pasta gönnen.“

Für die 20-Jährige scheint es ebenfalls wieder bergauf zu gehen. Um welchen wichtigen Termin es sich handelt, behält Laura Müller jedoch für sich.

Michael Wendler und Laura Müller sind seit Juni 2020 verheiratet. Foto: imago images

Dabei muss vor allem die Influencerin aktuell um ihre Karriere fürchten. Werbepartner wenden sich von ihr ab und zahlreiche Kunden wollen nicht länger Firmen unterstützen, die mit der Wendler-Gattin zusammenarbeiten. Mehr dazu hier >>>