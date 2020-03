Michael Wendler teilt Bild – dann schaltet sich Sido ein

View this post on Instagram

WENDLER NEU BEI UNIVERSAL MUSIC 😍 AUCH MUSIKALISCH SOLL ES WIEDER RICHTIG GUT WERDEN ! EGAL geht gerade durch die Decke und soll nicht der letzte Hit bleiben. Schon in diesem Jahr erscheint ein brandneues Studioalbum bei UNIVERSAL MUSIC! Qualität soll absolut im Vordergrund stehen und das beste Produktionsteam Deutschlands. (von rechts nach links- Markus Krampe, Michael Wendler, Jörg Hellwig UNIVERSAL MUSIC und Leonard Prasuhn UNIVERSAL MUSIC)