Michael Wendler: Nach RTL2-Aus – Sänger verrät Details

So viel wie in den vergangenen Tagen wurde über den einstigen Schlagerstar Michael Wendler schon lange nicht mehr berichtet. Erst kündigte RTL ZWEI eine Doku über die Schwangerschaft von Laura Müller an. Mehrere Folgen Wendler und Laura versprach der Sender. „Das Familienglück gipfelt dabei in der Geburt, die das Staffel-Highlight der Sendung bildet“, jubelte RTL ZWEI.

Doch dann folgte der Shitstorm. Fans und Promis gingen gegen die Idee auf die Barrikaden. Die Geissens kündigten gar an, nicht mehr mit RTL ZWEI zusammenarbeiten zu wollen, wenn diese ihre Pläne mit Michael Wendler wirklich umsetzen würden. Der Druck schien zu groß und RTL ZWEI knickte ein. Nur ein Tag nach der Ankündigung folgte die Absage.

Michael Wendler spricht über die Absage seiner Doku

„Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLZWEI produziert und ausgestrahlt. Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir Gefühle verletzt haben.“ Man werde „das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen“, hieß es am Mittwoch. Ein nachvollziehbarer Schritt für viele, nicht aber für Michael Wendler.

Auf Twitter schrieb der einstige Schlagerstar in der Nacht zu Donnerstag: „Liebe Follower, Fans und Freunde! Leider hat sich heute RTL2 nach fester Zusage und vertraglicher Vereinbarung, dazu entschlossen, doch nicht die Dreharbeiten unserer neuen Show umzusetzen. Es bleiben viele Fragezeichen. Ich werde schnellstmöglich dazu Stellung nehmen.“

Wann genau der Wendler sich nochmals dazu äußern will, verriet er nicht. Klar scheint aber, dass der Sänger ernsthaft überrascht ob der Reaktionen scheint. So schrieb er bereits am Dienstag: „Ich bin von den Reaktionen, die die Ankündigung meiner Rückkehr ins TV auslöst, bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht“, heißt es darin. Und weiter: „Ich bin Musiker und jetzt ein werdender Vater, der sich freut und dankbar dafür ist, mit meiner Frau Laura eine Chance zu bekommen, unser Leben auf dem Weg zum Elternwerden im Fernsehen zu zeigen. Auch wenn ich für viele Menschen unverständlich harte Äußerungen getätigt habe.“