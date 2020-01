Michael Wendler: RTL-Moderatorin lästert im TV über Schlagerstar – „Konnte gar nicht fassen...“

Michael Wendler: Seine Ex-Frau erinnert sich gern an die gemeinsame Zeit. (Symbolbild)

Claudia Norberg (50) erinnert gern an die Ehejahre mit Michael Wendler zurück. Immer wieder schwärmte die 50-Jährige im Dschungelcamp von der gemeinsamen Zeit mit ihrem Ex.

Das kann RTL-Moderatorin Sonja Zietlow nur schwer glauben. Im Dschungelcamp-Finale will sie daher unbedingt ein fieses Wort über Michael Wendler aus Claudia herauszukitzeln.

Dschungelcamp: Wie war die Trennung von Michael Wendler?

Vielleicht ja auf diese Art: Sonja Zietlow habe mitbekommen, dass Claudia nicht ganz lupenrein aus der Trennung hervorgeht. „Ich spekuliere jetzt mal. Also, du hast es so formuliert, als hättest du auch einen Bock geschossen“, wendet sie sich an Claudia.

Immer gut gelaunt: Claudia Norberg (links), die lange mit Michael Wendler verheiratet war. Foto: TVNow/Stefan Menne

Darauf Claudia ehrlich: „Ich bin auf keinen Fall fehlerlos.“ Doch um welchen Fehler es genau geht, verschweigt die 50-Jährige. Nur eine Sache stellt die Blondine klar: „Die neue Freundin war nicht der Grund unserer Trennung.“ Aber dass die Laura so schnell in seinem Leben war, das habe sie schon mitgenommen.

Claudia Norberg mit ehrlichen Worten – Sonja Zietlow erstaunt

Dieser Vorstoß von Sonja hat wohl nicht funktioniert. „Ich konnte es gar nicht fassen, dass du so viel Gutes, Positives, Romantisches vom Wendler erzählen kannst!“, schmeichelt sie Claudia.

Sonja verpasst die Chance

Die lächelt weiter freundlich – keine Reaktion. Dann eben auf die harte Tour: „Wir haben dich kennengelernt als wirklich integre, nette, tolle Frau, da habe ich überlegt, ‚Mensch, der Wendler kann einfach nicht so scheiße sein‘, wenn so eine tolle Frau mit ihm zusammen ist!“

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Doch Claudia rechtfertigt sich auch diesmal nicht, lächelt fröhlich und nickt.

Und dabei bleibt es dann auch: Daniel Hartwich kündigt die Werbepause an. Schade, Sonja, diese Chance hast du wohl verpasst! (vh)