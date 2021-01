Michael Wendler: Ein Baby mit Laura? DIESER Deal ist ihm entgangen

Schlagersänger Michael Wendler hat mit seinem plötzlichen Aus in der DSDS-Jury und der Verbreitung von Corona-Verschwörungstheorien nicht nur sein Ansehen, sondern auch einen lukrativen TV-Deal mit RTL verloren.

Der Exklusiv-Vertrag zwischen Michael Wendler und dem Kölner Sender soll dabei nicht nur den DSDS-Posten und eine Musik-Sendung umfasst haben – sondern auch möglichen Nachwuchs, der aus der noch jungen Norberg-Ehe entstanden wäre.

Michael Wendler und Laura Müller: Baby-Klausel in RTL-Vertrag

Laut „Bild“ soll der Tausende Euro schwere Deal zwischen Michael Wendler und RTL rund 17 Seiten lang sein und auch das intimste Privatleben des 48-Jährigen und seiner Ehefrau Laura Müller thematisieren.

--------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten – nach einem KZ-Vergleich der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wird er nach nur eine Folge rausgeschnitten

--------------------

So ist in Paragraf 7 des Schriftstücks die „Exklusivität im Hinblick auf eine mögliche Schwangerschaft der Mitwirkenden 2“ – damit sind Michael Wendler und seine Laura gemeint – für den Vertragszeitraum bis Ende 2021 geregelt.

Michael Wendler hat nicht nur seinen DSDS-Job verloren – auch mögliche Extra-Zahlungen sind jetzt weg. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Heißt: RTL erhält laut Vertrag „das exklusive Berichterstattungsrecht diesbezüglich in allen Medien“, zitiert „Bild“. Im Gegenzug erhalte der Vertragspartner, also das Ehepaar Norberg, eine „Exklusivitätsvergütung“ –und zwar in Höhe von 50.000 Euro!

+++ Michael Wendler: Nicht nur DSDS – jetzt greift RTL richtig durch +++

Michael Wendler: RTL bereitet Klage vor

Eine mögliche Schwangerschaft von Laura in diesem Jahr hätte den USA-Auswanderern also bares Geld beschert – zumindest bevor sich Michael Wendler im Oktober den Corona-Leugnern anschließ.

Michael Wendler und Laura Müller waren bei RTL gern gesehen – wie hier bei „Let's Dance“. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. (Archvifoto) Foto: picture alliance/dpa

Stattdessen soll RTL laut „Bild“ bereits an einer Klage gegen Michael Wendler wegen Vertragsbruch arbeiten, während der Dinslakener und seine 20-jährige Ehefrau ihr kinderloses Leben in Cape Coral genießen.

-------------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

So zeigte sich Laura Müller am Freitagabend offenbar beim Kino-Besuch mit jeder Menge Snacks in ihrer Instagram-Story – und Michael Wendler ist weiter auf Telegram aktiv. (kv)