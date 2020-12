Michael Wendler: Erstes Interview nach RTL-Fiasko ist kurios – „Habe es nicht mehr ertragen“

Damit hatte niemand gerechnet: Michael Wendler schmiss nach nur wenigen Wochen als neuer DSDS-Juror bei RTL schon wieder hin, machte anschließend mit kruden Aussagen als Corona-Gegner und Verschwörungstheoretiker auf sich aufmerksam, der die Regierung hinterfragte.

Nun spricht Michael Wendler im ersten Interview seit dem RTL-Fiasko an, was ihm bei DSDS widerfahren ist.

Michael Wendler: Erstes Interview nach RTL-Skandal

Auf Youtube spricht Michael Wendler im Rahmen des Formats „Wissensmanufaktur“ mit Eva Hermann – die ehemalige „Tagesschau“-Moderatorin gehört ebenfalls zur Riege der Verschwörungstheoretiker. Auf die DSDS-Thematik bei RTL angesprochen, verrät der Wendler, dass zunächst eine Lawine auf ihn eingeprasselt sei. Vor allem eine finanzielle Lawine.

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler gilt als Corona-Gegner

--------------------------

Michael Wendler. Foto: imago images

„Man kann sagen, dass ich auf dem Gipfel meines Erfolges angekommen bin und Millionen-Verträge abgeschlossen worden sind. Ich war eigentlich ganz oben, hatte alles. Aber ich habe es nicht mehr ertragen, dass ich das Wissen hatte als Künstler, auch als Vorbild und Verantwortlicher für meine Fans. Ich habe mich dann entschlossen, diesen Schritt zu tun. Dass ich eben die Regierung angeklagt habe, die Verfassung zu brechen und das wohlwissend“, so Michael Wendler gegenüber Eva Hermann.

Wie es grundsätzlich zum Cut mit dem Sender und der Castingshow kam, berichtet der 48-Jährige schließlich auch.

Michael Wendler: Forderung an RTL noch vor DSDS-Dreharbeiten

„Ich hatte im Vorfeld schon mit RTL gesprochen, dass ich nur daran teilnehme, wenn nicht wieder ein Lockdown kommt. Zum ersten Lockdown war ich in Deutschland, da war meine Frau bei Let’s Dance. Und wir wurden wie Hunde auf die Straße geschmissen, als auf einmal die Hotels schließen mussten. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe RTL gesagt, ich mache das nicht noch mal mit, wenn ein Lockdown kommt, bin ich weg.“

Michael Wendler: Interview mit Eva Hermann

--------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

Michael Wendler leitet Countdown ein: „In wenigen Tagen platzt die Bombe“

Michael Wendler und Laura Müller: Ex-Manager enthüllt TV-Pläne – „Das macht man nicht“

Michael Wendler postet Bild von Donald Trump – dann wird es peinlich!

--------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seine Frau Laura Müller sei von RTL dann irgendwann nicht mehr hinter den Kulissen gebraucht worden, wollte deshalb zurück in die USA und von Michael begleitet werden. Dort hat das Paar seinen Wohnsitz. „Eigentlich wollte ich dann wieder zurück zu DSDS und die restlichen Dreharbeiten umsetzen.“ In diesen 14 Tagen hatte sich so viel ergeben, es sei von Lockdown die Rede gewesen. Als es dann noch hieß, er müsse in Deutschland erst mal fünf Tage in Quarantäne, „dann habe ich gesagt: Jetzt reicht’s mir völlig. Und dann noch der tägliche Corona-Test, der kam ja dazu. Das alles hat mich dazu veranlasst, nicht nach Deutschland zu fahren.“

Michael Wendler spricht von DSDS-Comeback

Das Komische: Auf seinem Instagram-Account wirbt Michael Wendler aktuell dennoch für die neue DSDS-Staffel, in der er in den ersten Episoden noch zu sehen sein wird. Dort spricht er sogar von einem Comeback. Dass er noch einmal auf dem Jurystuhl bei DSDS sitzen wird, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. (jhe)