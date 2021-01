Michael Wendler plötzlich doch bei DSDS – RTL haut Ankündigung raus

Es war DER Skandal der letzten Wochen. Michael Wendler gab sich plötzlich öffentlich als Corona-Gegner aus, hetzte gegen die Bundesregierung und ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

Eigentlich war der Schlagersänger für die komplette neue DSDS-Staffel als Juror verpflichtet, doch nur kurze Zeit nach Beginn der Castings machte Michael Wendler einen Rückzieher. Jetzt steht fest: Der Sänger wird dennoch bei DSDS Anfang Januar zu sehen sein.

RTL gab nun die Gründe für seinen TV-Auftritt trotz Vertragsauflösung bekannt.

Michael Wendler ist ein Corona-Gegner. Foto: imago images

Michael Wendler plötzlich doch bei DSDS

Dieter Bohlen war bekanntlich von Anfang an skeptisch, Michael Wendler neben sich in der DSDS-Jury sitzen zu haben. Dass der Mann von Playboy-Model Laura Müller plötzlich das Handtuch schmiss, tangierte den Poptitan folglich herzlich wenig. Und dennoch werden beide Musikstars nebeneinander auf dem Juryplatz sitzen, wenn am 5. Januar die 18. Staffel bei RTL eingeläutet wird.

+++ Michael Wendler mit wirren Äußerungen – „Habe in einer Blase gelebt“ +++

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler gilt als Corona-Gegner

--------------------------

Michael Wendler: Verwirrung trotz Ausstieg – RTL lässt Bombe platzen

Der Sender erklärt es so:

Michael Wendler werde in 13 DSDS-Castingfolgen zu sehen sein, da die Episoden bereits vor seinem Abgang abgedreht waren. Weiter erklärt RTL, dass Wendlers Ansichten zur Corona-Pandemie dem Sender während der Dreharbeiten nicht bekannt war. „Allein aus Fairness den Kandidaten gegenüber, die aufgrund seines Juryurteils weitergekommen sind oder nicht, kann er nicht einfach aus der Sendung geschnitten werden“, heißt es auf RTL.de.

--------------------------

--------------------------

Michael Wendler: Kurioser Instgram-Post

Michael Wendler selbst machte auf seinem Instagram-Kanal bereits Werbung für sein DSDS-Jury-Debüt, betitelte ein kurzes Teaser-Video so: „RTL COMEBACK - 5. Januar 2021: BESTE STAFFEL ALLER ZEITEN.“

Kommentieren können seine Fans den Post nicht, die Funktion wurde vom Wendler offenbar abgestellt. Man kann sich aber wohl denken, wie die wahrscheinlich ausgefallen wären… (jhe)