Michael Wendler plötzlich im Liebesurlaub mit Laura – du ahnst nicht, was er trägt!

Huch, was macht denn Michael Wendler da? Der Sänger hatte es vor ein paar Tagen zunächst auf Instagram spannend gemacht, die Zeilen geschrieben: „Goodbye Germany“. Jetzt ist klar, was der Verlobte von Laura Müller damit genau gemeint hat.

Michael Wendler lässt es sich mit seiner Laura noch kurz vor der TV-Hochzeit irgendwo am Strand bei strahlendem Sonnenschein gut gehen. Lässt seine Social-Media-Gemeinde daran teilhaben und hat überraschenderweise ein Video veröffentlicht, das mehr als schräg ist.

Michael Wendler plötzlich im Liebesurlaub mit Laura Müller

Torkelnd lässt sich Michael Wendler immer wieder in den Sand fallen, steht wieder auf, nur um weiter zu torkeln. Der Schlagersänger hat seine Liebe zu TikTok entdeckt, jenem Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos oder anderen kurzen Videoclips. Und genau dafür dreht er diese Szenen.

Michael Wendler in seiner berühmten weißen XS-badehose. Foto: Instagram/ Michael Wendler

Soweit so irre, was beim Wendler am Strand abgeht. Doch noch etwas anderes fällt auf: Der 47-Jährige trägt bei seiner TikTok-Aktion einen hautengen weißen Bade-Slip! Und der kommt einem irgendwie bekannt vor. Denn schon während seiner Teilnahme bei Promi Big Brother 2014 trug Michael Wendler ein ähnliches Höschen von Armani und wurde damit zum Netz-Hit.

Ob er sich diesmal wohl auch wieder zum viralen Bademoden-Hit mausert?

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist eigentlich gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura Müller im TV heiraten

Michael Wendler: Heiße Liebesaction am Beach

In einem anderen TikTok-Video aus ihrem heißen Liebesurlaub gibt es für die Fans übrigens weniger Wendler-Slip zusehen, dafür umso mehr Turtelaction mit Laura. Sie sitzt darin auf seinem Schoß, schmust mit ihrem Schatz rum und hört dazu seinen Schlagersong „Unsterblich“. Ist das etwa ein Hinweis auf seine mittlerweile wohl „unsterbliche“ weiße XS-Badehose…?

