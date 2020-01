Michael Wendler: Mutter enthüllt überraschendes Detail über seinen Penis

Michael Wendler: Auch wenn es so aussieht, die Geste bezieht sich nicht auf seinen Penis.

Meine Güte, ist das peinlich. Das angebliche Penis-Foto von Michael Wendler, es zieht immer weitere Kreise. Nunmehr ist das Nackt-Bild auch da angekommen, wo es auf keinen Fall hätte landen sollen.

In den Händen von Christine Tiggemann, der Mutter von Michael Wendler. Und die scheint einfach nur noch schockiert von der ganzen Situation zu sein. „Das ist ja peinlich“, meckert die Wendler-Mama in die Kameras von RTL.

Michael Wendler: Das sagt seine Mutter zu dem Penis-Bild

Freundin Heike hatte ihr das brisante Bild gezeigt. „Wir haben nur den Kopf geschüttelt. Nein, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja ein Unding“, erzählt Christine Tiggemann peinlich berührt.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Das Paar feiert im Jahr 2020 sein Zweijähriges

Doch es kommt noch schlimmer. „Da muss man ja schon denken, wenn man über die Straßen geht, die Leute zeigen mit dem Finger auf meine Person. 'Boah, was hat die denn für einen Sohn, was macht der denn für Sachen?'“

Laura Müller. Foto: imago images

Grund genug für die Wendler-Mutter, um weiter gegen ihren Sohn zu schießen. „Der fühlt sich toll, wenn er von so jungen Mädels angehimmelt wird.“ Klar, dass auch Laura Müller da wieder ihr Fett wegkriegt.

Michael Wendlers Mutter klärt auf: Das Penis-Bild ist...

„Ne, Michael. Was hat die denn schon geleistet? Was kann die denn schon machen, außer sich ausziehen?“, fragt Christine Tiggemann und bricht in hämisches Gelächter aus.

Ein wichtiges Detail über den wendlerschen Penis muss sie allerdings noch klarstellen. Das auf dem Bild sei er nicht. „Ist nicht echt. Ich hab ihn ja gesehen, als er im Pool war.“ Was da hinter steckt und wie Wendlers Penis denn nun wirklich ausschaut, möchten wir an dieser Stelle besser nicht wissen...