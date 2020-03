Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller mit eindeutigen Worten „Und jetzt...“

Auf diese Show haben vergangenen Sonntag alle gewartet! Streithähne Michael Wendler und Oliver Pocher trafen im großen TV-Duell bei RTL endlich öffentlich gegeneinander an. Das hätte vor zwei Wochen wohl noch niemand für möglich gehalten.

Für Schlagerstar Michael Wendler war der Auftritt am Ende aber eher eine Blamage als eine Heldentat.

Kurz nach der Sendung reagierte seine Freundin Laura Müller. Die saß während der RTL-Show „Pocher vs. Wendler“ brav im Studio, feuerte ihren Schaaaatzi an und wurde schließlich Zeugin einer bitterbösen Niederlage ihres singenden Freundes.

Hier alle Infos zur Sendung >>>

Im Anschluss an die vermeintliche TV-Blamage von Michael Wendler fand die Playboy-Beauty dann ehrliche Worte auf Social Media.

Michael Wendler: Nach Blamage – Laura Müller hat eindeutige Worte

Laura Mülller und Michael Wendler bereiten sich auf die Aftershow-Party vor. Foto: Instagram/ Laura Müller

„Hallo meine Lieben, ein riesengroßes Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Da ist der Michael. Und jetzt geht es zur Aftershow. Einen dicken Kuss und einen wunderschönen guten Abend!“, so Laura bei Instagram.

+++ Ann-Kathrin Götze lässt riesige Bombe platzen: Sie und BVB-Star Mario sind ... +++

Na dann ist ja alles gut im Hause Wendler-Müller also. Laura ist happy wie immer. Oder macht die süße 19-Jährige in ihrer Instastory etwa gute Miene zum bösen Spiel? Es wäre nicht das erste Mal, immerhin musste das Paar in der Vergangenheit schon so manche Kritik einstecken.

------------

Weitere Promi-News:

+++ Bachelor (RTL): Sebastian Preuss macht überraschendes Geständnis unter Tränen – „Ich bin...“ +++

+++ „Die Geissens“: Furchtbare Nachricht - „Dunkler Tag für uns“ +++

------------

Laura Müller: Bittere Kritik im TV

Auch Laura Müller selbst musste am vergangenen Freitag in einer TV-Sendung am eigenen Leibe spüren, wie es ist, nicht die Gewinnerin des Abends zu sein.

Bei „Let’s Dance“ erhielt Wendlers bessere Hälfte keine gute Jurykritik, wurde eher für ihr Aussehen statt ihre Tanzkünste gelobt.

Michael Wendler hat beim TV-Duell verloren. Foto: TV Now

+++ „Let's Dance“: Heiratsantrag für Laura Müller? Jetzt spricht Michael Wendler Klartext +++

Fazit: Gleich zwei TV-Schelten innerhalb einer Woche also für das sooo verliebte Paar. Wenigstens konnten die beiden auf der „Pocher vs. Wendler“-Aftershowparty noch mal allen Anwesenden zeigen, dass sie so schnell nichts trennen kann.

Die Gunst der Stunde am Sonntagabend nutzte Michael Wendler übrigens gleich mal für Werbung in eigener Sache - und gab seinen nächsten Gig für 2020 bekannt. Denn schon am 7. März wird der Sänger beim hallengaudi in Essen wieder auf der Bühne stehen. Dann allerdings ohne Oliver Pocher.

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

Laura macht Liebesgeständnis

Laura liebt ihren Wendler. Foto: Instagram/ Laura Müller

Nur zwei Tage nach dem TV-Highlight beteuerte Laura Müller auf Instagram noch einmal, wie sehr sie ihren Freund zu schätzen weiß. "Ich habe den Mann für mein leben gefunden", postete die 19-Jährige in ihrer Instastory. Dazu liegt sie in Wendlers Armen, küsst ihn zärtlich auf die Brust.

Erster Pärchen-Zoff vor Kamera

In ihrer Doku "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika" sehen die beiden kurzzeitig aber gar nicht so happy zusammen aus. Im Gegenteil, es kracht im Hause Müller-Wendler. Was genau vorgefallen ist, erfährst du hier >>>

Nach dem Zoff ist vor der Musik? Nach der Wendler-Pocher-Sendung und ihrer Doku folgt jetzt ein weiteres Pärchen-Highlight von Michael Wendler und Laura Müller. Die 19-Jährige wird auf der neuen Platte des Sängers erstmals ihre Stimme zum Besten geben. Alle Infos dazu hier >>>