Michael Wendler: Duell mit Pocher vor Absage? „Kann sein, dass...“

Dieses Duell mobilisiert die Massen. Abertausende Menschen kannten in den letzten Wochen nur ein Thema: Michael Wendler gegen Oliver Pocher. Eine Provokation jagte die Nächste. Auf ein Video folgte das andere.

Am Sonntagabend folgt nun live bei RTL der Showdown. Klar sind wir beim Duell Michael Wendler gegen Oliver Pocher live für dich dabei. Alles zu Pocher gegen Wendler findest du hier in unserem Newsblog:

11.10 Uhr: Kann das Duell doch noch platzen?

Millionen Zuschauer warten auf das Duell Oliver Pocher gegen Michael Wendler. Um 20.15 Uhr wird RTL mit der Sendung „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig“ live gehen.

Oder etwa doch nicht? Im Interview mit dem Mediendienst „Dwdl“ äußert Oliver Pocher eine düstere Vorahnung. „Beim Wendler ist allerdings alles möglich. Kann auch sein, dass er den Schwanz einzieht oder noch ein weißes Pferd in der Garderobe haben möchte. Wir haben versucht, alles möglich zu machen, damit die Show stattfindet – und natürlich verdient er mit dieser Nummer auch Geld.“

------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2018 ist er mit Laura Müller zusammen

Das Paar wohnt in den USA

----------------------------------------

Weiter beschreibt Pocher, dass Wendler die Sache nicht ganz so ernst nehmen sollte: „In meinen Augen sollte er die Sendung wie einen Roast sehen. Selbstironie würde ihm ganz gut stehen. Ich bin mir eigentlich sicher: Michael ist wahrscheinlich gar kein so schlechter Typ, nur der Wendler ist so ein Arschloch.“ Na, das fängt ja gut an.