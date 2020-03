Michael Wendler tritt auf RTL gegen Oliver Pocher an.

Oliver Pocher vs Michael Wendler: Peinlich - DAMIT blamiert sich Wendler bis auf die Knochen

Dieses Duell mobilisiert die Massen. Abertausende Menschen kannten in den letzten Wochen nur ein Thema: Michael Wendler gegen Oliver Pocher. Eine Provokation jagte die Nächste. Auf ein Video folgte das andere.

Am Sonntagabend folgt nun live bei RTL der Showdown. Klar sind wir beim Duell Michael Wendler gegen Oliver Pocher live für dich dabei. Alles zu Pocher gegen Wendler findest du hier in unserem Newsblog:

22.42 Uhr: Wenn wir es nicht besser wüssten, man könnte auch in einem schlechten Kinderfilm gelandet sein. Pocher und Wendler hauen sich Eier an den Kopf.

22.37 Uhr: Und das Duell geht an Oliver Pocher. Zwischenstand: 6:2. Noch drei Duelle, dann ist es geschafft.

22.35 Uhr: Was ist denn da los? Aus dem Ärger über die Frauen verbrüdern sich Wendler und Pocher. Umarmung auf der Bühne. So was...

22.22 Uhr: Peinliche Panne auf Michael Wendlers Tshirt. Eigentlich sollte dort 'Original' stehen. Geschrieben ist auf seinem Shirt aber 'Orginal'.

22.18 Uhr: Jetzt kommen die Drogenbeichten auf den Tisch. Oliver Pocher hat schon einmal Haschkekse gegessen. Wendler hat noch nie Drogen konsumiert.

22.05 Uhr: Nun kommt alles auf den Tisch. Oliver Pocher fragt Laura Müller, wie das denn nun mit dem Pickup gewesen sei. Sie habe den komplett gekauft, so Laura. Kein Leasing, kein Sponsoring, nix.

21.50 Uhr: Michael Wendler hat sich endlich zu seinem Twitter-Penis-Bild geäußert. Obenrum sei er es, so Wendler, aber Untenrum nur Photoshop.

21.45 Uhr: Michael Wendler hat nun angekündigt, die Anzeige doch nicht zu stellen. Pocher sei ihm entgegengekommen und habe Bilder, die ihm zu weit gingen, entfernt. Schade drum.

21.40 Uhr: Duell Nummer Vier: Kissenschlacht. Knapper Sieg für das Ehepaar Pocher.

21.30 Uhr: Nicht nur uns, auch Pochers Frau Amira ist jetzt der Kragen geplatzt. Nachdem Pocher zum siebzehnten Mal beim Memory die falschen Karten umgedreht hat. "Ich raste aus", schreit sie durchs Publikum.

21.22 Uhr: Durchs Publikum geht ein Raunen. Der Grund: Laura Müller zieht sich aus. Warum? Wissen wir auch nicht. Ist ja auch... EGAL.

21.15 Uhr: Es sind nur 19 geworden. Und wir verabschieden uns mal wieder in die Werbung.

21.10 Uhr: Michael Wendler darf sich nun in einer Minute mindestens 25 Wäscheklammern ins Gesicht tackern. Ein bisschen wie Kindergeburtstag. Zur Anfeuerung skandiert das Publikum 'Schatzi, Schatzi'

21.07 Uhr: Extrem böser Spruch. Oliver Pocher fragt Michael Wendler, warum der DJ in seinem bekanntesten Lied seine Verehrerin denn nicht sehen kann. Seine Antwort: Sie ist zu hässlich. Empörung im Publikum.

21.00 Uhr: Laura Müller schaut gerade, als hätte man ihr das letzte Kleid im H&M-Schlussverkauf vor den Augen weggeschnappt. Wenn Blicke töten könnten.

20.58 Uhr: Und da geht es auch schon weiter. Laura und Laura machen noch ein wenig Werbung für Let's Dance und dann kann auch endlich Spiel 2 beginnen. Der kreative Name des Games: 'Mein Typ kann es besser'. Ich ahne Schlimmes.

20.50 Uhr: Und Duell Nummer 1 geht an Michael Wendler. Er kann seine Songs besser erkennen, als Oliver Pocher. Glückwunsch auch von dieser Stelle. Das dürfte ein verdammt langer Abend werden. Egal.

20.45 Uhr: Noch peinlicher als die Performance von Michael Wendler und Oliver Pocher ist eigentlich nur das Publikum.

20.35 Uhr: Wie kreativ. Pocher und Wendler müssen Wendler-Songs rückwärts herum erraten. Das ist nahezu unmöglich, klingen doch alle Songs ähnlich. Man will nicht sagen: Gleich. Aber doch. Und weil das nicht schon peinlich genug ist, dürfen Michael Wendler und Oliver Pocher auch noch bescheuerte Kostüme tragen. Beste Sonntagabendunterhaltung ist das.

20.32 Uhr: Nach dem Geplänkel zum Beginn geht es nun endlich los. Schwachsinnsregel Nummer 1: Wenn die Sprüche zu hart werden, darf Laura Wontorra verwarnen. Ist ja wie beim Hopp hier.

20.25 Uhr: Michael Wendler hat von Pocher schon die ersten Sprüche abbekommen. Der Wendler platzt gleich. Das kann ja heiter werden.

20.22 Uhr: Laura Müllers Vater ist auch dabei. Stolz bejubelt er seinen Schwiegervater in spe an. Wendler gibt übrigens zu, dass er bei 'Let's Dance' fast eingeschlafen sei. Warum soll es ihm auch anders gehen als uns?

20.18 Uhr: Moderiert wird der Spaß übrigens von Laura Wontorra. Sie hat schon an der Anfiel-Road moderiert erzählt sie. Aber das ist doch nichts gegen das Pocher/Wendler-Duell. Oder wie Wontorra sagt: "Das Champiosnleaguefinale des kleinen Mannes"

20.15 Uhr: Es geht los!!! Nur bedingt martialisch stapfen Michael Wendler und Oliver Pocher durch den Nebel. Neun Challenges soll es geben. Plus ein Finale. Geil!

20.05 Uhr: Oliver Pocher tanzt sich schon mal in seiner Kabine warm. Natürlich zu 'Sie liebt den DJ'. 'Egal' kann wohl selbst er nicht mehr hören.

Wobei: Einmal geht noch.

Wendler

20.00 Uhr:

19.44 Uhr: Nur noch eine halbe Stunde, dann startet das große Duell.

16.55 Uhr: Plakat aufgetaucht - es zeigt Michael Wendler und Oliver Pocher

Er wird doch nicht etwa...? Am Sonntagnachmittag postete Oliver Pocher einen Plakatentwurf auf seiner Instagram-Seite. Darauf zu sehen: Michael Wendler und Oliver Pocher. Dazu der Schriftzug: "Pocher vs. Wendler. Die Lachnummer der Nation. Live am 5. April 2020. König-Pilsener-Arena Oberhausen."

Wer jetzt schon hofft, daraus wird vermutlich eher nichts. Das Live-Event war eine lediglich Überlegung, bevor sich die Kontrahenten auf die TV-Show einigen konnten.

16.47 Uhr: Michael Wendler und Oliver Pocher bei „Let's Dance“

Zuletzt machten Oliver Pocher und Michael Wendler ordentlich Werbung für ihr großes Battle bei RTL bei „Let's Dance“ am Freitagabend. Den Ticker zur Sendung kannst du hier nochmal nachlesen >>>

15.15 Uhr: 'Egal' ist erfolgreicher als 'Sie liebt den DJ'

Vor diesem Moment hatte Michael Wendler große Angst. Nun ist es soweit. 'Egal' ist erfolgreicher als 'Sie liebt den DJ'. Oliver Pocher hat es also geschafft.

11.10 Uhr: Kann das Duell doch noch platzen?

Millionen Zuschauer warten auf das Duell Oliver Pocher gegen Michael Wendler. Um 20.15 Uhr wird RTL mit der Sendung „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig“ live gehen.

Oder etwa doch nicht? Im Interview mit dem Mediendienst „Dwdl“ äußert Oliver Pocher eine düstere Vorahnung. „Beim Wendler ist allerdings alles möglich. Kann auch sein, dass er den Schwanz einzieht oder noch ein weißes Pferd in der Garderobe haben möchte. Wir haben versucht, alles möglich zu machen, damit die Show stattfindet – und natürlich verdient er mit dieser Nummer auch Geld.“

------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2018 ist er mit Laura Müller zusammen

Das Paar wohnt in den USA

----------------------------------------

+++ Michael Wendler MUSS sofort Karriere beenden – der traurige Grund +++

Weiter beschreibt Pocher, dass Wendler die Sache nicht ganz so ernst nehmen sollte: „In meinen Augen sollte er die Sendung wie einen Roast sehen. Selbstironie würde ihm ganz gut stehen. Ich bin mir eigentlich sicher: Michael ist wahrscheinlich gar kein so schlechter Typ, nur der Wendler ist so ein Arschloch.“ Na, das fängt ja gut an.