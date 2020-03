Michael Wendler: Oliver Pocher kündigt neue Parodie an – SO antwortet der Sänger

View this post on Instagram

So Leute...ein verrücktes Wendler Video haben wir noch gedreht... BEVOR es die Show gab! Amira hat Angst, dass die Leute sie dann nicht mehr mögen... Mein Motto ist: Lieber einen guten Freund verlieren, als einen guten Gag!! Ich brauche also EUREN Zuspruch, damit das Video kommt!!