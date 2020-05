Michael Wendler packt aus – „Meine Fans werden geschockt sein...“

Lange Zeit waren sie die größten Streithähne der Nation. Mittlerweile sind Michael Wendler und Oliver Pocher eigenen Aussagen nach sogar gute Freunde.

So gut, dass der Comedian Michael Wendler und seine Verlobte Laura Müller in seine Show „Pocher - gefährlich ehrlich“ am Vatertag eingeladen hat.

Michael Wendler macht Stand-Up-Comedy

Klar ließ sich der Schlagerstar das nicht entgehen. Oliver Pocher hatte für Michael Wendler auch einiges vorbereitet. Unter anderem sollte 47-Jährige zum ersten Mal einen Stand-Up-Comedy-Auftritt absolvieren. Und so viel sei schon mal verraten: Der hatte es in sich.

„Ich bin gerade finanziell nicht, also eher so ... Ich bin total abgebrannt“, beginnt der Wendler seine Show. „Ich bin so abgebrannt, dass selbst Obdachlose auf der Straße für mich Geld sammeln. Ich musste meine Bank wechseln. Früher war ich bei der Commerzbank, jetzt bin ich bei der Bankrott24.“

Michael Wendler: Fans werden geschockt sein

Dann richtet er sich an seine Fans. „Ich bin so arm, dass ich überlege, ob ich meinen Namen ändern soll. Ich werde demnächst wahrscheinlich nicht mehr - und meine Fans werden geschockt sein - unter 'Der Wendler' auftreten. Sondern nur noch unter 'Der'.“

Immerhin habe er seine Laura. Michael Wendler: „Wenigstens weiß ich jetzt, dass Laura nicht wegen der Kohle mit mir zusammen ist. Letztens habe ich sie gefragt: 'Schatz, wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und hässlich bin?' Und sie: 'Aber das tue ich doch, Schatzi.'“

Den Followern von Michael Wendler scheint seine Comedy gefallen zu haben.

Eine Auwahl an Kommentaren:

War gar nicht so schlecht! Respekt

Hast du mega gemacht!!!

War toll mit euch 4.

Geil! Du bist echt sympathisch!

Ich bin nie ein Fan gewesen , aber gestern Abend hab ich deinen Auftritt echt gefeiert.

Ob der Wendler in Zukunft häufiger als Comedian auftreten wird? Erst einmal steht wohl Wichtigeres an: Schon am 3. August soll in Las Vegas geheiratet werden. Michael Wendler und sein blutjunges Schaaaatzi stecken mitten in den Vorbereitungen für den wahrscheinlich kitschigsten Tag des Jahres. (cs)