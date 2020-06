Michael Wendler: Oliver Pocher lästert über Wendler-Vater – mit seiner Reaktion rechnet niemand

Schlagersänger Michael Wendler ist Sticheleien von Comedian Oliver Pocher ja bereits gewohnt.

Doch als der sich in seiner RTL-Show „Pocher – Gefährlich ehrlich“ den Vater von Michael Wendler verknöpfte, reagierte der frisch gebackene Ehemann von Laura Müller anders als erwartet.

Michael Wendler: Vater wird parodiert

US-Auswanderer Michael Wendler schwebt seit letzter Woche im siebten Himmel: Endlich hat er seine Freundin Laura Müller geheiratet. Doch die Entscheidung des Paares sorgte auch für Kritik – unter anderem, weil Laura Müller den Nachnamen von Michael Wendlers Ex-Frau, Claudia Norberg, angenommen hat.

+++ Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet – DIESES Detail überrascht +++

Aber auch Michael Wendlers Vater Manfred Weßels freut sich nicht für seinen Sohn, spricht im Fernsehen darüber, dass er die Hochzeit nicht anerkenne – und genau dort setzt Oliver Pochers Parodie an.

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

---------------------------

So gibt es am Donnerstag in seiner Late-Night-Show eine Sequenz, in der Ehefrau Amira als Moderatorin den angeblichen Manfred Weßels interviewt. Dahinter steckt natürlich Oliver Pocher mit falscher Glatze und jede Menge schauspielerischem Engagement.

+++ Laura Müller heiratet Michael Wendler – und zieht direkt danach Konsequenzen +++

Michael Wendler: Überraschende Reaktion auf weiteren Pocher-Diss

In dem Fake-Interview beklagt Manfred Weßels alias Oliver Pocher: „Michael verdient mit dieser Hochzeit Geld. Sein Manager auch. Die Laura auch. Das ist doof, wenn ich als Vater davon nichts abbekomme. Und deswegen ist das alles nur Show.“

Szene aus „Pocher – Gefährlich ehrlich“: Amira interviewt Oliver Pocher, der sich als Manfred Weßels ausgibt. Foto: Screenshot RTL

Auch im weiteren Interview-Verlauf beschwert sich der Fake-Papa über den Wendler und die Laura. Trotzdem feiert der Schlagerstar die Einlage, kommentiert selbst auf seiner Facebook-Seite dazu: „Olli hat es einfach drauf“ mit lachendem Smiley und einem Daumen nach oben.

Und auch Ehefrau Laura Müller veröffentlicht die Parodie in ihrer Instagram-Story. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Michael Wendler und sein Vater seit Jahren keinen Kontakt mehr haben und im Streit auseinander gegangen sind.

------------------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

--------------------------------------

Doch auch die Mutter des 48-Jährigen ist kein Fan von seiner Liebe zu Laura, die nicht mal über die Hochzeit informiert wurde, wie du >>>hier lesen kannst. (kv)