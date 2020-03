Michael Wendler dreht durch: Video aufgetaucht – „Auf die Fresse“

Gegen Oliver Pocher musste Michael Wendler am vergangenen Sonntag eine herbe Pleite einstecken. Das Duell „Pocher vs. Wendler“ verlor der König des Pop-Schlagers haushoch.

Doch die Schlacht zwischen den beiden Streithähne könnte trotz Annäherung während der Show in die nächste Runde gehen. In einem Video nach der Sendung kündigten Michael Wendler und sein Kontrahent Oliver Pocher die Fortsetzung an.

Michael Wendler: Boxkampf gegen Oliver Pocher?

„Pocher vs. Wendler“ – da ging es noch glimpflich zur Sache. Anstatt in körperlichen Herausforderungen duellierten sich die zwei Promis in teils lächerlichen Spielen. Oliver Pocher war seinem Gegner dabei deutlich überlegen und konnte sich trotz String-Tanga im großen Finale entspannt zurücklehnen.

Doch ist der Streit zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher damit ad acta gelegt? Wohl eher nicht. RTL startete im Anschluss an die Sendung ein Live-Video bei Facebook, in dem der Wendler gleich großkotzig ankündigt: „Ich will eine Revanche!“

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2018 ist er mit Laura Müller zusammen

Das Paar wohnt in den USA

Eine erneute Niederlage will er sich dann nicht erlauben. „Dann bin ich auch besser vorbereitet. Das war ja hier ein totaler Blindflug“, so der Wendler.

Die Gründe für den nächsten Zank zwischen den beiden wird Oliver Pocher wohl in den kommenden Wochen liefern. Er verriet, dass er noch ein paar Parodien und Videos auf Lager hat.

„Pocher vs. Wendler - der Boxkampf“?

„Wir können uns auch gerne mal auf die Fresse hauen, wenn es passt“, tönte Pocher in dem Video. Der Moderator macht den Vorschlag von einem Boxkampf auf der Reeperbahn in der legendären „Ritze“.

Das ist dem Komiker dann doch zu klein. „Ich glaube, dass wir sogar eine größere Ritze vollbekommen, wenn wir das machen.“ Nächster Vorschlag: „Pocher vs. Wendler – der Box-Kampf, Arena auf Schalke“. Beide lachen nur.

Wir werden sehen, was uns als Nächstes erwartet. Promi-Boxen gab es ja schließlich schon mal, damals aber auf Pro7. (fs)