Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller mit eindeutigen Worten „Und jetzt...“

Es war ein Abend, auf den alle hingefiebert haben. Eine Begegnung, mit der vor zwei Wochen wohl noch niemand gerechnet hätte: Streithähne Michael Wendler und Oliver Pocher trafen im großen TV-Duell endlich öffentlich aufeinander. Für den Wendler am Ende aber eher eine Blamage als eine Heldentat.

Jetzt reagiert seine Freundin Laura Müller. Die saß während der RTL-Show „Pocher vs. Wendler“ brav im Studio, feuerte ihren Schaaaatzi an und wurde schließlich Zeugin einer bitterbösen Niederlage ihres singenden Schlagerstars.

Im Anschluss an die vermeintliche TV-Blamage von Michael Wendler fand die Playboy-Beauty dann ehrliche Worte auf Social Media.

Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller hat eindeutige Worte

„Hallo meine Lieben, ein riesengroßes Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Da ist der Michael. Und jetzt geht es zur Aftershow. Einen dicken Kuss und einen wunderschönen guten Abend!“, so Laura bei Instagram.

Laura Mülller und Michael Wendler bereiten sich auf die Aftershow-Party vor. Foto: Instagram/ Laura Müller

Na dann ist ja alles gut im Hause Wendler-Müller also. Laura ist happy wie immer. Oder macht die süße 19-Jährige in ihrer Instastory etwa gute Miene zum bösen Spiel? Es wäre nicht das erste Mal, immerhin musste das Paar in der Vergangenheit schon so manche Kritik einstecken.

------------

------------

Laura Müller: Bittere Kritik im TV

Auch Laura Müller selbst musste am vergangenen Freitag in einer TV-Sendung am eigenen Leibe spüren, wie es ist, nicht die Gewinnerin des Abends zu sein.

Michael Wendler hat beim TV-Duell verloren. Foto: TV Now

Bei „Let’s Dance“ erhielt Wendlers bessere Hälfte keine gute Jurykritik, wurde eher für ihr Aussehen statt ihre Tanzkünste gelobt.

Zwei TV-Schelten innerhalb einer Woche für das sooo verliebte Paar. Wenigstens auf der „Pocher vs. Wendler“-Aftershowparty konnten die beiden noch mal allen Anwesenden zeigen, dass sie so schnell nichts trennen kann.