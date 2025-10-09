Michael-Wendler-Konzert in Oberhausen: Jetzt ist es endgültig

Die Rückkehr von Michael Wendler auf die deutschen Bühnen sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit. Auch wenn nicht jeder darauf gewartet hat, blickt die Öffentlichkeit mit Neugier auf seinen musikalischen Neustart. Seinen ersten Auftritt in Bochum feierte das Publikum ausgelassen – ein bemerkenswerter Erfolg für den Schlagersänger, der mit seinen Corona-Äußerungen noch vor Kurzem heftige Kritik auf sich gezogen hatte.

Nun plant Michael Wendler am 6. September 2025 sein bislang größtes Konzert seit dem Comeback. Die Arena Oberhausen, in der bereits internationale Stars wie Sean Paul und Showgrößen wie Helene Fischer aufgetreten sind, soll der Ort dieses ehrgeizigen Auftritts werden. Viele hielten das Vorhaben zunächst für unrealistisch – doch offenbar gelingt es Wendler, seine Fans wieder zu mobilisieren.

Michael Wendler bestätigt endgültigen Ausverkauf der Stehplätze

Am Montag (4. August) teilt Michael Wendler ein kurzes Video auf Facebook, in dem er die Neuigkeiten verkündet. Dort heißt es vom Wendler ganz persönlich: „Good morning in the morning hier aus den USA […]. Heiß ist es heute und ich verspreche euch, heiß wird auch meine Show in der Arena Oberhausen am 6. September. Ich habe soeben erfahren, die Stehplatz-Karten – fast 3.000 Stück – sind restlos ausverkauft.“

Weiter sagt er: „Vielen, vielen Dank dafür. Das ist so großartig. Ich freue mich wahnsinnig darüber. So und jetzt heißt es: Sichert euch auch noch die letzten Plätze, die letzten Sitzplatz-Karten für dieses gigantische Konzert. Ich bringe alle meine großen Hits mit in einer XXL-Show und natürlich auch die neuesten. Lasst uns feiern wie früher und ich würde mich freuen, euch zu sehen!“

Fans können es kaum erwarten

Nur wenige Tage zuvor schrieb Michael Wendler auf der Plattform „X“: „Arena Oberhausen. Stehplätze fast ausverkauft. Gute Nachrichten zum Wendler-Konzert in der Arena Oberhausen am sechsten September 2025. Nur noch knapp 100 Stehplatz-Karten sind verfügbar, dann ist die letzte Chance auf ein bühnennahes Ticket vorbei. Jetzt sichern und ganz nah an der Bühne sein.“

Sein Aufruf scheint also etwas bewirkt zu haben. Auch wenn das Konzert noch nicht restlos ausverkauft ist, sondern vorerst nur die Stehplätze vergriffen sind, zeigt sich Michael Wendler in seiner Video-Botschaft freudestrahlend.

Für den ein oder anderen dürfte die hohe Nachfrage eine ziemliche Überraschung sein – im Hinblick auf Wendlers in der Vergangenheit getätigten Äußerungen. Aber das scheint für viele eingeschweißte Fans schon längst Schnee von gestern zu sein. Kommentare wie „Ganz stark. Der wahre König. Gib alles“ und „Mit einem spektakulären Auftritt kannst du jetzt wieder richtig zurückkommen. Von diesem Konzert wird sicherlich viel berichtet. Also reiß die Hütte ab und biete eine Hammer-Show“ dominieren die Kommentar-Spalte auf Facebook eindeutig.