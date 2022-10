Michael Wendler: Jammer-Auftritt bei Youtube – „Sehr schockierend“

Die Ereignisse der vergangenen Wochen hatten ihn ein wenig in den Hintergrund rücken lassen. Der drohende Bibber-Winter und die Eskalation in der Ukraine waren und sind wichtiger als das, was der ehemalige Schlagerstar Michael Wendler so von sich verlautbaren lässt. Doch nun drängt es den selbsternannten Corona-Maßnahmen-Skeptiker wieder in die Öffentlichkeit.

Bei YouTube tauchte nun ein Interview von Michael Wendler auf dem Kanal „Silberjunge Thorsten Schulte“ auf. Auf dem Kanal eines Mannes, der selbst schon Reden gegen Coronamaßnahmen hielt und in Videos Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, als Marionetten darstellte.

Michael Wendler jammert auf YouTube

Darin bekommt Wendler noch einmal die Möglichkeit, sich ausführlich über die Behandlung zu beschweren, die ihm nach seinen absurden Aussagen im Rahmen der Pandemie zuteilwurden. „In der Tat ist es erschreckend, was man mit mir vor zwei Jahren gemacht hat. Es war eine Hinrichtung. Eine finanzielle und eine menschliche“, so der Wendler.

Er selbst habe sich davon aber nicht beirren lassen, so der Sänger, der unter anderem wegen eines KZ-Vergleiches aus der DSDS-Jury geflogen war. „Ich lächle immer noch, obwohl ich eigentlich nicht mehr lächeln sollte. Das ist wirklich schlimm gewesen, was ich damals bis heute erleben musste. Diese mediale Vernichtung, aber natürlich auch diese wirtschaftliche Vernichtung“, jammert der Wendler weiter.

Mehr zu Michael Wendler: Bekannter verrät – „Er wirkte auf mich sehr verstört“

Zudem sei auch noch seine Frau Laura Müller in „Sippenhaft“ genommen worden. Und das, obwohl sie sich nie zum Thema Corona geäußert habe. Für ihn sei das nicht nachvollziehbar gewesen, so der Wendler weiter. „Das Ganze war schon sehr schockierend“, so sein Fazit. Eine sehr eigene Sichtweise. So scheint der Schritt von RTL durchaus nachvollziehbar.

Mehr Wendler-News: Michael Wendler deutlich: SIE besitzen bald gar nichts mehr

„Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Juror Verschwörungstheorien verbreitet und wir hatten die weitere Zusammenarbeit beendet. Mit Ausstrahlung der ersten Folge von ‚DSDS‘ hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Castingfolgen herauszuschneiden. Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus, sowie Diskriminierung auf das Schärfste“, hieß es damals vom Sender.