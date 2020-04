Michael Wendler: Nach Hochzeits-Bombe – so antwortet seine Ex Claudia Norberg

Puh, DA wird Michael Wendler nochmal Augen machen...

Michael Wendler und Laura Müller werden noch 2020 heiraten. Zwar habe Michael Wendler noch nicht um die Hand seiner jungen Freundin angehalten, dies solle aber nur noch Formsache sein. Gegenüber „RTL“ verriet Laura Müller: „Einer Hochzeit steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch.“ Und Wendler selbst hat gesagt: „Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen.“

Was sagt Wendler-Ex Claudia zur Hochzeits-Bombe?

Und was sagt Wendler-Ex Claudia Norberg zu dieser Hochzeits-Bombe? 29 Jahre lang waren Michael Wendler und Claudia Norberg ein Paar, 2002 kam Tochter Adeline zur Welt und 2009 heirateten die beiden. Doch 2018 folgte das Liebes-Aus und 2019 die Scheidung. Schnell verliebte sich Michael Wendler neu – in die 29 Jahre jüngere Laura Müller. Seit Oktober 2018 sind die beiden offiziell in einer Beziehung und starten karrieretechnisch richtig durch.

Wendler-Ex Claudia hat auf Instagram aus dem Vollen geschöpft. Foto: imago images / Future Image

Doch auch Claudia Norberg versuchte nach der Insolvenz wieder zurück auf die Beine zu kommen. Mit Shows wie dem „Dschungelcamp“ rückte die Frau hinter dem Wendler ins Rampenlicht. Nun hat sie anscheinend auch ihr privates Glück zurück gefunden. Bei RTL verrät sie: „Ich habe jemanden kennengelernt. Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline.“

Claudia Norberg kontert mit Instagram-Bombe

Im Hinblick auf die Hochzeits-Bombe von Michael und Laura hat sie sich noch nicht offiziell geäußert. Doch dafür lässt sie es auf Instagram so richtig KRACHEN!

Mit traumhaft schönen Fotos zeigt sie ihrem Ex Michael, was er verpasst: praller Ausschnitt, wunderschöne Haaren und ein verträumt-sexy Blick... Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Hier einige Kommentare:

„Siehst echt hammer aus“

„Du bist eine so wunderschöne,hübsche und tolle Frau“

„Tolle Fotos! Sie sehen ganz bezaubernd aus!“

Tja, Michael. DA verpasst du definitiv was... (mg)