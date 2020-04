Michael Wendler mit bitterem Geständnis: „Große, große Schmerzen“

Michael Wendler will seine Fans bei Instagram in Zukunft noch besser auf dem Laufenden halten. „Ich habe mir fest vorgenommen, mal ein bisschen mehr aus meinem Leben zu erzählen“, verspricht der Sänger in seiner Story.

Sein Vorhaben setzt Michael Wendler dann auch gleich in die Tat um – und macht eine spannende Ankündigung.

Michael Wendler macht Ankündigung

Er fahre gerade zu einem Fernsehdreh, erklärt der Sänger in seiner Instagram-Story aus dem Auto. Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller drehen bekanntlich gerade eine neue Doku-Soap.

Foto: Instagram/ Michael Wendler

„Da geht es drüber und drunter“, erklärt der Sänger. Aber jetzt werde es „wirklich sehr, sehr spannend.“ Denn: „Was in den nächsten Tagen passiert, werdet ihr mir nicht glauben“, so Michael Wendler.

„Große, große Schmerzen“

Was genau passieren wird, offenbart Michael Wendler seinen Fans in der Instagram-Story noch nicht. „Aber es hat etwas mit Schmerzen zu tun“, das könne er jetzt schon sagen. Mit „großen, großen Schmerzen.“

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Michael Wendlers Fans werden gespannt verfolgen, was hinter der Ankündigung des Sängers steckt. (nr)