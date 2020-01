Es war DAS Thema der letzten Tage: Michael Wendler entblößt. Oder besser: sein bestes Stück. Ein entsprechendes Foto ging im Netz viral. Und alle warten seitdem auf eine Reaktion des Wendlers. Die folgt jetzt!

Seine Freundin Laura Müller hat es vorgemacht und sich bereits zu Wort gemeldet. Und Michael Wendler? Der teilt jetzt ein Foto. Doch eine Sache verwirrt seine Fans.

+++ Lena Meyer-Landrut: Endlich macht sie es offiziell „Liebeserklärung ...“ +++

Michael Wendler meldet sich nach Penis-Eklat – Fans sind irritiert

Den Blick in die Kamera gerichtet, die Frisur sitzt, das Make-up sowieso. Dazu eine Denkerpose und ein verschmitztes Lächeln – SO zeigt sich Michael Wendler aktuell auf Social Media. Fünf Tage nach dem Eklat-Foto. Was er zu sagen hat? Nichts. Stillschweigen ist offenbar angesagt.

So kommentieren die Fans das Bild

Seine Fans bemerken aber eine Sache:

„Worüber denkst du nach, Micha?“

„Warum so nachdenklich?“

Ja, Micha, warum so nachdenklich? Ist das die Reaktion auf das besagte Bild? Weiß Michael Wendler womöglich gar nicht, was er seinen Fans sagen könnte?

---------------------

Mehr Themen:

Michael Wendler: Mutter enthüllt überraschendes Detail

Michael Wendler: Penis-Skandal – zeigt er etwa DARUM sein bestes Stück im Netz?

Laura Müller und Michael Wendler: Hotelzimmer-Clip schockt die Fans – „Wie krank seid ihr eigentlich?“

---------------------

Laura Müller äußert sich zum Penis-Bild

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images

Seine Liebste Laura Müller wusste es dagegen schon, teilte öffentlich mit, was sie über das Ganze denkt (ihr ganzes Statement liest du hier >>>)

Dass der Schlagerstar sich bis jetzt selbst noch nicht öffentlich zum Penis-Gate geäußert hat, stößt bei einigen Followern bitter auf. So lautet ein Kommentar: „Also Laura für ein Statement vorschicken, während man so tut, als sei nichts gewesen, und das als gestandener Mann Ende 40?“

--------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Das Paar feiert im Jahr 2020 sein Zweijähriges

-------------------

Laura und Michael zeigen sich zusammen bei Instagram. Foto: Instgaram/ Michael Wendler

Immerhin: Michaels und Laura Beziehung leidet nicht unter den Schlagzeilen. Das beweisen die Herzen-Emojis, die die 19-Jährige unter das Michi-Denker-Foto gepostet hat. Prompt folgt noch ein Pärchenbild in der Instastory.

Diese zwei kann wohl selbst ein Penis-Panne nicht trennen… (jhe)