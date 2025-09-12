Nach Comeback von Michael Wendler – Ikke Hüftgold schießt gegen Megapark

Dieses Comeback hatte in diesem Jahr wohl keiner mehr so richtig auf dem Zettel. Nachdem Michael Wendler nach Ewigkeiten mal wieder in Deutschland aufgetreten ist (wir berichteten), macht er nun den Ballermann auf Mallorca unsicher.

Am Donnerstagabend (11. September) stand Michael Wendler auf der großen Bühne im Megapark. Bereits im Vorfeld gingen die Meinungen zu diesem Comeback in den sozialen Medien weit auseinander. Doch einer hat einen glasklaren Standpunkt: Ballermann-Star Ikke Hüftgold.

Nach Wendler-Comeback wird Ikke Hüftgold deutlich

Bierkönig-Künstler Ikke Hüftgold ist dafür bekannt, dass er nicht auf den Mund gefallen ist. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es auch öffentlich. Kein Wunder also, dass 48-Jährige beim großen Comeback von Michael Wendler seinen Senf dazugibt.

+++ auch interessant für dich: Ikke Hüftgold über Isi Glück: Drei Dinge macht sie besser als Bohlen und Bushido +++

„Lieber Megapark, herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es tatsächlich geschafft, eurer von Fehlentscheidungen geprägten Saison den passenden Schlussakkord zu verpassen: mit Michael Wendler – einem Mann, der Merkel mit Hitler verglich, den Holocaust relativierte, in der Pandemie als selbsternannter Virologe Angst schürte, nach Amerika floh, hierzulande keine Steuern zahlt, Gläubiger im Stich ließ und sogar von Instagram gesperrt wurde. Chapeau!“, heißt es in dem neuen Post des Ballermann-Stars.

Wilde Diskussionen nach Wendler-Comeback

Weiter noch: „An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Bierkönig. Dort wurde ein Engagement Wendlers klar und deutlich abgelehnt. In einem langen Gespräch zwischen mir und den Verantwortlichen gab es am Ende nur eine klare Message: Wer unsere Demokratie und unsere Grundwerte infrage stellt oder gefährdet, bekommt auf der größten und schönsten Bühne Mallorcas keinen Platz. Der Bierkönig steht für Respekt, Anstand und ein klares Zeichen gegen Rechts.“

+++ auch spannend: König des Popschlagers oder Witzfigur? Michael Wendler kündigt spektakuläres Mallorca-Comeback an +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

In den Kommentaren bilden sich schnell zwei Lager. Auf der einen Seite wird Ikke Hüftgold für sein klares Statement gefeiert. „Danke für deine Haltung Ikke! Michael Wendler geht echt gar nicht!“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Auf der anderen Seite setzen sich zahlreiche Nutzer aber auch für Michael Wendler ein. „Sorry, irgendwann ist mal gut auch. Wendler hat eine zweite Chance verdient!“, heißt es unter anderem.