Michael Wendler: Ex-Manager packt im „Frühstücksfernsehen“ über Schlagersänger aus – „Wie kann man so behämmert sein?“

Kein Promi in Deutschland hat in diesem Jahr so viele Schlagzeilen gemacht wie Michael Wendler.

Die Hochzeit mit Laura Müller, zahlreiche Werbespots, ein Platz in der DSDS-Jury: Der Schlagersänger befand sich auf einem regelrechten Höhenflug. Doch dann ging es steil bergab: Völlig unerwartet verkündete Michael Wendler eines Abends, DSDS zu verlassen und verbreitete im gleichen Instagram-Video krude Verschwörungstheorien.

Michael Wendler: Ex-Manager packt aus

Viele seiner Fans machten sich große Sorgen um Michael Wendler, andere folgten ihm auf Telegram, wo er weiterhin Corona leugnete. Vor einigen Wochen sah es schließlich so aus, als würde er zurückrudern. Auf Anraten seines Managers Markus Krampe entschuldigte er sich öffentlich, gab an, keineswegs ein Coronaleugner zu sein.

Doch das Drama war noch nicht zu Ende. Vergangene Woche gab Krampe schließlich bekannt, nicht weiter als Manager von Michael Wendler zu arbeiten, weil er „viele Dinge herausgefunden“ habe. Der Sänger reagierte heftig. Hier mehr dazu>>>

Michael Wendler: Ex-Manager Markus Krampe packt aus. Foto: imago images / Revierfoto

Am Dienstagmorgen sprach der Manager im „Frühstücksfernsehen“ (Sat.1) über den Ehemann von Laura Müller und dessen plötzlichen Absturz.

------------------

Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wollte er als Juror auftreten

Doch er gab nach wenigen Drehtagen das Juroren-Aus bekannt

-------------------

Michael Wendler: Schuldenfrei bis Ende des Jahres

Ziel der Zusammenarbeit sei es gewesen, dass der „Egal“-Interpret Ende des Jahres frei von den 1,5 Millionen Euro Schulden ist, die er für sein Gestüt in NRW nachzahlen musste. Durch seine Deals war der Wendler auf einem guten Weg dorthin.

„Ich konnte es nicht akzeptieren, dass man in Amerika lebt, sechs Monate in Deutschland sein Geld verdient - hier gibt es viele normale Leute, die viel weniger verdienen und die dann sehen, er lebt in Saus und Braus. Ich habe gesagt, ich mache es nur, wenn wir am Ende des Jahres schuldenfrei sind, dann gebe ich Vollgas, damit auch mal ne ruhigere Phase kommt“, so Markus Krampe.

Und weiter: „Bei Michael Wendler schwingt immer so ein bisschen Größenwahn mit, Geld und Gold und Prunk und Protz. Das wollte ich nicht, deshalb habe ich gesagt, ich mache es nur unter dieser Bedingung - es hätte auch fast geklappt.“

Michael Wendler Foto: imago images / Future Image

---------------

---------------

Michael Wendler: Ist er krank?

Kurz nach dem Wendler-Skandal hatte Krampe in der Late-Night-Show von Oliver Pocher erklärt, er gehe davon aus, dass der Wendler krank sei - bis heute sei noch nicht ganz erklärt, woher die plötzliche Veränderung kam, verdeutlicht der Manager im „Frühstücksfernsehen“ - doch seine Meinung hat sich nicht geändert.

Im Gespräch lasse Michael Wendler keine Argumente gelten, obwohl er im Gegensatz zu vielen Künstlern ein Corona-„Gewinner“ sei, so Krampe. Er habe zum Musiker gesagt: „Es gibt genügend Probleme und dann gehst du in so eine Schiene? Wie kann man nur so behämmert sein?“ Doch der 48-Jährige habe keinerlei Verständnis gezeigt.

Seit Monaten rede Michael Wendler nur noch über Corona und Donald Trump - ihn hatte er im Wahlkampf sogar unterstützt. Hier mehr dazu>>> (cs)