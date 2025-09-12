Michael Wendler kehrt nach 6 Jahren auf Mallorca zurück – Pfeifkonzert im Megapark

Es ist 22.45 Uhr am Ballermann auf Mallorca, die Menschen sind angetrunken, die Säulen auf den Tischen des Mega-Parks voll. Die Stimmung ist ausgelassen, in den Rängen wird mitgesungen. Einige ahnen es schon, andere haben gar keine Ahnung. Gleich wird etwas auf der Bühne passieren, dass es seit 2019 nicht mehr gab: Michael Wendler tritt auf.

Kaum eine Person in Deutschland spaltet die Nation so wie er. Der 53-jährige Musiker wurde mit Songs wie „Sie liebt den DJ“ und „Nina“ berühmt, lange hielt er sich als ernstzunehmende Konkurrenz in der Schlagerwelt. Doch dann kam Corona – das er leugnete -, plötzlich keine Auftritte mehr, Schulden und immer wieder negative Schlagzeilen. 2019 spielte Michael Wendler noch im Mega-Park, die Stimmung war damals schon gemischt. Nun, sechs Jahre später, ist er zurück auf der Bühne an der Playa. Kann dieses Comeback gelingen?

Er ist wieder da: Michael Wendler

Kurz vor seinem Auftritt lässt – bis auf ein paar Plakate – noch nichts erahnen, dass Michael Wendler gleich im Mega-Park auftritt. Zuvor hatte Isi Glück die Menge zum Beben gebracht, die Leute haben Bock – bis jetzt. Beim Comeback von Michael Wendler kommt es bei der Begrüßung zu Buhrufen – aber auch Applaus. Beides hält sich ausgewogen.

Wir haben die Megapark-Besucher vor und nach dem Auftritt gefragt, warum sie hier sind und was sie über Michael Wendlers Auftritt an der Playa denken. Katja (53) und ihr Mann haben von dem Auftritt gehört, sind aber wenig beeindruckt von dem Getue, das um den dreifachen Vater gemacht wird. „Soll er doch machen, wenn er will.“

Und auch Tobias (29) wirkt relativ unbeeindruckt, als wir ihn zum Wendler fragen. Er will mit seinen zwei Kumpels einfach nur einen lustigen Abend haben. „Ist mir eigentlich egal, da hab ich keine Meinung zu.“ Da schaltet sich plötzlich sein Kumpel Max (30) von der Seite ein: „Finde ich richtig scheiße.“ Er wusste noch gar nicht, dass „Der Wendler“ an diesem Abend auftreten soll. Entgeistert schaut er zu seinem Kumpel und sagt: „Dann gehen wir aber nach Isi Glück wieder!“ Wir haben die Hamburger Jungs später nochmal getroffen, Max hat sich den Auftritt wirklich nicht angeschaut.

Wir sprechen mit einigen Personen an diesem Abend, denen der Auftritt völlig gleich ist. Egal ob Schulden oder Corona-Leugner: Die meisten sind zum Feiern hier und mögen seine Musik. Doch so wie Max (30) haben ein paar Leute auch richtig was dagegen. Christina (53) verdreht direkt die Augen, als wir „Wendler“ sagen. „Der hat alles verkackt, was man verkacken kann. Das ist echt ein Unding, was er sich erlaubt hat.“ Sie wird heute auf keinen Fall im Mega-Park landen. Ihr Mann Frank sieht das zwar auch so, aber eher mit Humor: „Komm, wir gehen und schauen uns an, wie er ausgelacht wird.“

Von „Egal“ bis „Muss ich nicht haben“

Mia (18) ist regelrecht entsetzt über den Auftritt vom Wendler im Megapark. Als wir sie ansprechen, wird sie richtig rasend. „Ich bin Krankenschwester und so ein Corona-Leugner hier auf der Bühne geht gar nicht. Ich habe die Menschen sterben sehen und jemand, der das leugnet, darf hier noch stehen? Das muss ich nicht haben.“ Den Abend verbringt Mia mit ihren Freunden trotzdem im Mega-Park.

Anja (54) sieht das alles etwas entspannter. Sie ist zwar auch wütend, aber nicht auf den Wendler, sondern auf die Gäste. „Er macht das doch gut, warum buhen die Leute? Dann sollen sie doch gehen, wenn’s ihnen nicht gefällt. Ganz ehrlich, die Künstler haben doch alle Dreck am Stecken, nur bei ihm weiß man es eben.“

Der Auftritt mit fadem Beigeschmack ist auch anderen Ballermann-Künstlern nicht entgangen. Ikke Hüftgold bekannte sich als Gegner und fand klare Worte (hier mehr dazu). Wirklich anders scheint es sechs Jahre nach dem letzten Auftritt von Michael Wendler am Ballermann nicht zu sein. Die Buhrufe gab es auch schon vorher, seine Fans bleiben ihm trotzdem treu – ganz nach Gusto des Schlagersängers „Egal“! Und der Wendler selbst scheint zufrieden: „Dankeschön Megapark, es war so schön“, schreibt er auf Facebook.