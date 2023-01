Michael Wendler: Wahnwitzige Forderungen – Mallorca-Comeback geplatzt

Es hätte sein großes Comeback werden können. Doch wieder einmal scheiterte der ehemalige Schlagerstar Michael Wendler an sich selbst. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr hatte Mallorca-Star Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, die Überlegung geäußert, Michael Wendler zur Saison-Eröffnung in ihren Stadl nach Mallorca zu holen.

Es gab sogar Verhandlungen, bestätigte Krümel auf Nachfrage dieser Redaktion. Doch diese seien leider krachend gescheitert. „Das hat sich definitiv erledigt. Die Gagenvorstellungen inklusive Flügen und allem, was er sich so wünscht, ist eigentlich unbezahlbar. Nicht nur für uns, sondern für viele“, erklärt Krümel.

Das Comeback von Michael Wendler auf Mallorca ist geplatzt

Demnach soll Michael Wendler eine hohe Gage gefordert haben, dazu kämen Business-Class-Flüge, 5-Sterne-Hotel und Shuttleservice, so die Unternehmerin. Deutlich zu viel, wie Krümel klar macht.

Livemusik wird Michael Wendler für Malle-Star Krümel wohl erst einmal nicht machen. Foto: IMAGO / nicepix.world

Nun sei die Idee leider komplett gestorben. „Das sprengt völlig unser Budget“, erklärt Krümel. Auch, weil die Forderungen von Michael Wendler in keinerlei Verhältnis zu dem stünden, was andere, erfolgreichere Künstler fordern würden. „Er ist jemand, der lange nicht stattgefunden hat. Ich bekomme andere Künstler wie Mickie Krause für weniger Geld. Da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen“, zeigt sich die 50-Jährige fast ein wenig sprachlos.

Michael Wendler müsse erst einmal wieder auf „den Boden der Tatsachen“ zurückkommen, so Krümel. Erst dann sei ein Auftritt auf Mallorca oder vielleicht sogar Deutschland denkbar. Es könne nicht sein, sagt Krümel, dass ein Künstler, der seit Jahren gar nicht mehr stattfindet, doppelt so viel Gage verlangt, wie Künstlerinnen und Künstler, die jedes Jahr etliche Auftritte absolvieren. „So lange er das nicht checkt, hat sich das für ihn erledigt“, so Krümel deutlich. Es bleibt also weiterhin spannend, wo und ob Michael Wendler noch einmal auf der Bühne stehen wird.