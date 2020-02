Michael Wendler: Irre Aktion in Live-Show – er wird Freundin Laura doch nicht...

Das wäre der absolute Wendler-Hammer. Michael Wendler und Laura Müller sind ja bekanntlich gerade die meistbesprochenen Protagonisten von „Let's Dance“. Und das, obwohl Michael Wendler nicht einmal mittanzt.

Nach Informationen der „Bild“ will Michael Wendler nun sogar noch einen Schritt weiter gehen und in der kommenden Sendung am Freitag die Bühne komplett für sich beschlagnahmen.

Michael Wendler: Heiratsantrag an Laura Müller?

Sein irrer Plan: Ein Heiratsantrag. Das zumindest will die „Bild“ erfahren haben. Problem jedoch: Michael Wendler ist noch gar nicht geschieden. So hat die Ehe zu Ex-Partnerin Claudia Norberg noch immer Bestand.

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

Michael Wendlers Noch_Ehefrau Claudia Norberg. Foto: imago images

Die Scheidung soll jedoch laut „Bild“ (Bezahlinhalt) bald vollzogen sein. Es könnte also durchaus sein, dass Michael Wendler am Freitag frei für eine neue Hochzeit ist.

Michael Wendler und Laura Müller sprechen oft von Hochzeit und Kindern

Ganz aus der Luft gegriffen scheint die Idee nicht. Schließlich haben Michael Wendler und Laura Müller in den vergangenen Monaten mehr als nur einmal betont, dass sie sich eine Hochzeit durchaus vorstellen könnten. Und auch der Kinderwunsch wurde von dem Glamour-Paar aus Saus-West-Florrrida schon mehrfach kommuniziert.

Langweilig wird es am Freitag bei „Let's Dance“ also auf keinen Fall werden.