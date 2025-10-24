Paukenschlag bei Michael Wendler! Schlagersänger offiziell vorbestraft

Erst dubiose Deals, dann ein jahrelanger Kampf vor Gericht – Michael Wendler ist spätestens jetzt ein Fall für die Justizgeschichte. Der Schlagersänger verlor nun endgültig den juristischen Streit um seine Unschuld.

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht bestätigte die Verurteilung: Michael Wendler half 2016 dabei, Werte seiner damaligen Frau Claudia Norberg vor einer Zwangsvollstreckung zu verstecken.

Michael Wendler vor Gericht

Als Norbergs verschuldete Firma kurz vor der Zwangsvollstreckung stand, überschrieb sie Wendler wertvolle Rechte. Der Sänger erhielt die Markenrechte sowie mehr als 150 Musiktitel, die Einnahmen generieren. So wurden Vermögenswerte unrechtmäßig entzogen. Die „Bild“ ging damals mit dem Titel „Insolwendler“ auf Wendler los, er wollte dagegen vorgehen – vergeblich.

2021 begann der Prozess ohne Wendler vor dem Amtsgericht Dinslaken. Das Gericht sah sein Fehlen als unentschuldigt, ein Haftbefehl stand im Raum. Wendler war jedoch längst in Florida. Sein Leben vor den Vox-Kameras in „Goodbye Deutschland“ schützte ihn nicht vor einer Verurteilung: 150 Tagessätze à 100 Euro. Ex-Frau Norberg akzeptierte eine Bewährungsstrafe.

Michael Wendler offiziell vorbestraft

Doch für Wendler war das Urteil nicht das Ende. Er zog in Berufung vor das Landgericht Duisburg – ohne Erfolg. Dort blieb das Gericht 2023 beim Strafmaß. Selbst eine Revision brachte keine Wende. Das Oberlandesgericht fand keine Fehler im Verfahren. „Das Urteil vom 19. März ist daher seit dem 7. Oktober rechtskräftig“, erklärte ein Sprecher des Landgerichts Duisburg gegenüber „t-online„.

Wendler bleibt in öffentlicher Kritik, während Laura Müller, seine zweite Ehefrau, Öffentlichkeit sucht. Ob der Fall ein Karriereaus bedeutet, bleibt die Frage. Wendler jedenfalls ist nun offiziell schuldig – und Deutschland staunt weiter über seine Wendungen.