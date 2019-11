Michael Wendler: Laura Müller völlig fertig – „Wir haben Stress“

Michael Wendler und Laura Müller haben es nicht leicht. Tagtäglich müssen sie sich Anfeindungen aussetzen. Und jetzt kommt es doch tatsächlicher noch schlimmer! Die beiden haben fürchterlichen Stress, Laura kündigt sogar an, sich deshalb nicht mehr ganz so oft auf Instagram zu melden.

Aber keine Sorge: Nicht das Paar untereinander hat Stress. Laura bezieht sich einzig und alleine auf den Alltagsstress, den sie derzeit durchmachen muss.

Michael Wendler: Freundin Laura ist fürchterlich im Stress

„Wir haben total Stress, deswegen melde ich mich heute nicht allzu oft“, leitet Wendler-Freundin Laura ihre Insta-Story ein. Und weiter: „So Alltagsstress eben.“ Ist klar. Die 19-Jährige führt das zum Glück noch etwas genauer aus, damit die Fans auch auf dem aktuellen Stand sind. Erklärt, dass sie einkaufen gehen und Pakete abholen muss.

„Mittlerweile komm jeden Tag ein Paket an. Ich bestell' einfach zu viel“, stellt die ehemalige Schülerin aus Sachsen-Anhalt fest.

Michael Wendler und Laura Müller posieren in Rostock mit mehreren Fans. Foto: Imago Images / Gartner

Dafür, dass sie sich nicht ganz so häufig melden wollte, startet die nächste Insta-Story dann doch relativ zügig. So dürfen die Fans live mitverfolgen, wie es in einer Waschstraße in den USA so aussieht. So eine kurze Verschnaufpause sollte man sich in all dem Alltagsstress aber auch wirklich mal gönnen!

Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Seit 2016 lebt er in Florida

Seit 2018 gemeinsam mit seiner Freundin Laura Müller

Michael Wendler und Laura Müller: Kritik wegen Alter

Erst vor wenigen Tagen musste sich Laura Müller von DSDS-Star Daniel Negroni (Zeitplatzierter 2012) beleidigen lassen. Dieser nannte sie in einem Interview mit „T-Online“ die „Tochter vom Wendler“. >> Hier mehr dazu lesen.

Zuvor machte sich auch schon Oliver Pocher über die 19-Jährige lustig. Bei Social Media teilt die Wendler-Freundin gerne Bilder mit Duckface. Der Comedian sagte daraufhin: „Welche allergische Reaktion ist bei den Lippen entstanden? Mache mir Sorgen, Laura.“ Hier mehr dazu>>>

Immer wieder wird das Paar für den großen Altersunterschied angegriffen. Laura Müller ist 19 Jahre alt, ihr Freund Michael Wendler ist 47 Jahre alt.

