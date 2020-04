Michael Wendler: Jetzt rückt er mit der Sprache raus – „Natürlich bin ich...“

Michael Wendler mit Fast-Frau Laura Müller in den Armen.

Michael Wendler hat ein sehr spezielles Selfie auf seinem Instagram-Kanal geteilt. Es zeigt den bekannten Schlägersänger umringt von Herzen in Ballon-Form und einem Strauß roter Rosen. Handelt es sich dabei vielleicht um Geschenke für seine Bald-Frau Laura? Schließlich hat das Pärchen erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass es bald heiraten möchte!

Unter das Selfie schreibt Michael Wendler: „Liebe Grüße aus meinem Düsseldorfer Erholungszimmer, ihr Lieben." Weiter im Text heißt es, dass seine Nasen-OP gut verlaufen sei und in ein paar Tagen der Gips entfernt werde. Davon ist auf dem Foto jedoch nichts zu sehen. Scheint so, als wolle sich der Schlager-Star vor seinen Fans immer nur in Bestform zeigen wollen.

Michael Wendler: Er ist auf das Endergebnis gespannt

Bis der Gips entfernt wird, will sich Wendler noch weiter ausruhen, schreibt er unter sein Selfie. „Natürlich bin ich auf das Ergebnis gespannt", schreibt er weiter. Einige seiner Follower sind das bestimmt auch.

Am Ende des Posts fragt Michael Wendler seine Fans noch, ob sie den gestrigen Auftritt seiner Laura bei Let's Dance gesehen haben. Er selber sei von ihrer Performance sehr begeistert gewesen und freue sich, dass sie es mit ihrem Tango-Tanz in die nächste Runde geschafft hat. Weitere Worte verliert der Wendler jedoch nicht über Laura Müller oder die anstehende Hochzeit.

Michael Wender ist ein berühmter Schlager-Star.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Schade. Bei so viel Herzen, roten Rosen und Trubel um das Paar hätten sich einige Fans bestimmt gerne um weitere Details zur Hochzeit gefreut. Für viele heißt es daher nun wieder warten. (kf)