Michael Wendler verkündet Verlobung mit Laura Müller: Und macht DIESEN peinlichen Fehler

Jetzt ist es offiziell. Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt. Die freudige Nachricht verbreitete das Paar am Montagabend ganz romantisch über ein Video bei RTL.

Der 15-sekündige Clip zeigt Michael Wendler und Laura Müller in inniger Umarmung. Freudestrahlend ruft der Wendler in falschem Englisch in die Kamera, dass die 19-Jährige seinen Bitten Gehör geschenkt hat. „She say yes, she say yes“, ruft der Wendler in die Kamera. Upps.

Michael Wendler und Laura Müller: Sie sind verlobt

Streng genommen hätte es: She said yes“ heißen müssen, aber was soll's? Michael Wendler war sicherlich sehr aufgeregt, als er die Botschaft fürs Fernsehen aufnahm.

Laura Müller jedenfalls stört die Englisch-Schwäche ihres Zukünftigen herzlich wenig. Sie und ihr Verlobungsring strahlen um die Wette. „Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir hätte erträumen können. Ich habe den besten Mann der Welt.“

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Michael Wendler und Laura Müller strahlen um die Wette

Und auch Michael Wendler scheint mit der Wahl seiner Gattin zufrieden. „Ich bin der glücklichste Mann der Welt“, ruft er in die Kamera. Den Antrag hatte Wendler von langer Hand geplant, wie er RTL verriet. So hatte er bereits am Donnerstagabend seine Laura bei den „Let's Dance“-Proben allein gelassen.

„Der hat irgendeine Überraschung für mich. Keine Ahnung, was er plant“, hatte Laura damals schon gemutmaßt. Jetzt weiß ganz Deutschland, was der Wendler im Schilde führte.

Den peinlichen Fehler scheint Michael Wendler übrigens bemerkt zu haben. Bei Instagram teilte er die freudige Botschaft in korrektem Englisch.