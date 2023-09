Michael Wendler offen: „Bisschen dreckig ist es“

Viel war in den vergangenen Woche über Michael Wendler zu lesen. Da ging es um geplatzte Konzerte, eine gecancelte Doku, Auftritte im Ausland und Gigs in Deutschland, die aber frühestens 2025 angedacht sind. Viel zu kurz kam dagegen das Privatleben der Wendlers.

Schließlich haben Michael Wendler und Laura Müller vor den unsäglichen Corona-Aussagen des einstigen Schlagerstars auch mit netten Protzvideos für Furore gesorgt. Wir erinnern uns nur an Laura Müllers Adventskalender, gefüllt mit allerlei Designer-Mode. Oder Michael Wendler, der mit seinem Boot durch die USA schipperte.

Michael Wendler inspiziert sein Boot

Es scheint so, als wollen Laura und Michael dies nun wieder etwas zurückholen. Zurück in die alte Normalität sozusagen. Auf Instagram jedenfalls ist Laura seit einigen Tagen wieder deutlich aktiver. Schwärmt von ihrer neuen Lieblingspizza, diskutiert mit ihren Followerinnen und Followern über die besten Baby-Artikel.

Und auch Michael Wendler kümmert sich endlich wieder um das, was wirklich wichtig ist: Sein Boot. Das lag nämlich viel zu lange vor Anker. „So, es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit“, beginnt er das kurze Video auf seinem Facebookprofil. Darin ist zu sehen, wie Wendler sein Boot betritt.

Michael Wendler sicher: „Das kriegen wir weg“

„Es geht eigentlich alles“, scheint der Sänger ganz zufrieden mit dem Zustand des Wasserfahrzeugs. Und beginnt sein Boot zu inspizieren: „Bisschen dreckig ist es, aber es geht noch. Das kriegen wir weg. Sieht doch gut aus.“

Na, Gott sei Dank. Dann steht einem Familienausflug ja nichts mehr im Wege. „Ne, sieht gut aus, muss ich sagen. Da brauchen wir gar nicht so doll schrubben. Wird mal wieder Zeit, dass wir mal wieder rausfahren. Wir haben jetzt so lange Zeit schon keine Tour mehr gemacht, aber jetzt wird es mal wieder höchste Eisenbahn. Mit Rome.“

