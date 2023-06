Diese Nachricht dürfte einschlagen wie eine Bombe: Michael Wendler kehrt doch tatsächlich zurück. Zumindest musikalisch. Denn im fernen Land der unbegrenzten Möglichkeiten bastelt der Ehemann von Laura Müller an einer großen Überraschung für seine Anhänger.

Nachdem er durch sein Verhalten in den letzten Jahren heftig in der Kritik stand, lebt er mit seiner Laura in Florida. In Deutschland gilt seine Karriere allerdings als gescheitert. Ein Comeback hierzulande versuchte das Paar bereits Anfang des Jahres mit einer RTL ZWEI-Doku, die letztendlich aber wieder gecancelt wurde. Doch nun versucht Michael Wendler es mit neuer Musik.

Michael Wendler produziert neues Album

Auf Twitter sorgt Michael Wendler mit dieser Nachricht für Verwunderung: „Liebe Fans und Freunde! Heute ist Produktionsbeginn meines neuen Studio-Albums für das kommende Jahr 2024. Mein Lieblingsarrangeur Jack Price ist soeben in den USA eingetroffen und die ersten Hits sind bereits im Kasten. Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden und vielleicht gibt es hier schon bald eine erste Kostprobe.“

Schließlich haben viele Menschen ihn hierzulande gar nicht mehr auf dem Zettel und wenn, dann verbinden sie eher negative Schlagzeilen mit ihm als positive. Denn nachdem Michael Wendler mit hetzerischen Aussagen gegen die deutsche Bundesregierung angeeckt war, wandten sich einige seiner Anhänger von ihm ab.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Rückkehr des Königs“

Und der Sänger legt sogar noch einen drauf. Denn er möchte kommendes Jahr anscheinend auch wieder Konzerte geben: „Auch die letzten Planungen für meine Konzerttour 2024 sind fast abgeschlossen. Ticketstart ist noch vor Weihnachten 2023. Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs.“

Mehr News:

Ob der Comeback-Versuch wirklich klappen kann? Wir werden sehen.

Nachdem neulich bekannt wurde, dass Michael Wendler und Laura Müller ein Baby erwarten, gab es einen Zwischenfall, bei dem sogar die Polizei einschreiten musste.