Michael Wendler: Reporter will den Sänger sprechen – das endet im Debakel

Diese Aufgabe hat es ganz schön in sich. Für die Youtube-Show „Das schaffst du nie!“ soll „Bayrischer Rundfunk“-Reporter Sebastian Meinberg eine ganz besondere Aufgabe lösen. Er soll Michael Wendler anrufen.

Kein Problem, könnte man denken, schließlich war Michael Wendler in der Vergangenheit stets gerne bereit, Interviews und Statements zu geben. Ärgerlich für Meinberg bei dieser Herausforderung jedoch, dass sich das seit den wirren Corona-Thesen des Sängers geändert hat.

Michael Wendler: Reporter will ihn erreichen

Seit Michael Wendler bei RTL ausstieg und sich fortan als selbsternannter „Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker“ verdingt, gab er kein einziges Interview mehr. Alle Anfragen blockte der Sänger ab.

Doch wäre die Aufgabe für den Reporter jedoch nicht schon schwer genug, bekommt er von seinem Kollegen Marc Seibold noch einen weiteren Stein vor die Füße geworfen. Er hat nur drei Stunden Zeit.

Michael Wendler: Weder Manager Krampe noch Schäfer Heinrich können helfen

„Kein Problem, ich hab gestern Abend eh mit ihm telefoniert“, scherzt Meinberg zu Beginn noch. Nichtsahnend, dass die Aufgabe im Desaster enden würde. Doch zunächst ist er noch ganz positiv gestimmt.

------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

-------------------

So nutzt er die Kontakte, die er bereits hat, um den Wendler ans Handy zu bekommen. Und wo fängt man da an? Richtig, bei Ex-Manager Markus Krampe. Doch der bügelt gleich ab. „Ich glaube, dass alles was mit dem Thema Medien zu tun hat, im Moment nicht die Lieblingsaufgabe von Michael Wendler ist“, lacht Krampe.

-----------------

Weiter also. Doch auch das Management von Jürgen Drews, Schlagerstar Tim Toupet, „Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich oder eine RTL-Redakteurin können oder dürfen nicht helfen.

Ärgerlich, denn trotz aller Versuche endet die Wendler-Challenge für Sebastian Meinberg im Schlager-Debakel. Oder wie es sein Kollege Marc Seibold treffend ausdrückt: „Unangenehm, unangenehm.“

Wenn man Michael Wendler sprechen hören will, muss man ihm wohl oder übel bei Telegram auf seinem Kanal folgen, auf dem der Sänger immer wieder verschwörungstheoretische Inhalte teilt. Doch DIESER Satz verrät ihn.