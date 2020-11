Michael Wendler postet Bild von Donald Trump – dann wird es peinlich!

Es scheint, als kenne Michael Wendler nur noch zwei Themen. Die Corona-Pandemie und Donald Trump.

Während der Sänger in der Corona-Pandemie die Rolle des selbst ernannten „Pandemie-Maßnahmen-Skeptikers“ eingenommen hat, engagiert er sich politisch leidenschaftlich für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

Michael Wendler blamiert sich auf Instagram

Michael Wendler und Laura Müller. Hier bei „Let's Dance“. Foto: imago images / Future Image

Seine These: Joe Biden hat die US-Wahl nicht gewonnen. Die Wahl wurde manipuliert. Der Schwindel wird noch auffliegen und Donald Trump wird schlussendlich als der strahlende Sieger aus der ganzen Sache herausgehen.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

Dass bereits Gerichte die Vorwürfe geprüft und abgeschmettert haben, scheint Michael Wendler dabei wenig zu scheren. Anders lässt sich sein neuester Post auf Instagram nicht erklären.

Michael Wendler glaubt noch an einen Wahlsieg von Donald Trump

Dort hatte Michael Wendler in seiner Story ein Bild von Donald Trump gepostet. Der Präsident schaut hoffnungsvoll auf dem Bild, er scheint in die Hände zu klatschen.

Dazu schreibt Michael Wendler: „Trump will winn. Die ganze Wahrheit auf Telegram“ (Bild liegt dieser Redaktion vor). Ja, richtig gelesen. Wendler schreibt nicht nur wirre Thesen, er leistet sich auch noch peinliche Fehler. Natürlich müsste es „Trump will win“ heißen.

Doch was hat der Wendler denn nun für Infos, für die er seine Fans auf seine Telegram-Seite lotsen will? Um es kurz zu sagen, so gut wie keine. Der Wendler postet lediglich Artikel, die wahlweise von Wahlbetrug oder angeblich nicht verfassungskonformen Beschlüssen der Bundesregierung handeln. Garniert mit eigenen Aussagen wie: „Gigantischer Wahlbetrug in den USA und deutsche Medien schweigen. Euch fliegt bald alles um die Ohren.“ Zur besseren Lesbarkeit natürlich komplett in Großbuchstaben verfasst.

