Michael Wendler über Sommerhaus-Teilnahme: „Froh, dass das nicht ausgestrahlt wurde“

Am Dienstag ist es endlich so weit. Das „Sommerhaus der Stars“ startet bei RTL Plus. Eine Woche später, am 19. September 2023, geht es dann auch im TV bei RTL ganz normal los. Grund genug also für Michael Wendler und Laura Müller im gemeinsamen Podcast „Die Wendlers“ einen Blick zurück auf die eigene Teilnahme zu werfen.

Wir erinnern uns: Michael Wendler und Laura Müller nahmen 2019 an der RTL-Show teil, sorgten vor allem mit fragwürdigen Szenen und einem raschen Rauswurf für Schlagzeilen. Was viele aber nicht wussten, den Wendler hatte es im Sommerhaus übel erwischt.

Michael Wendler erkrankte im „Sommerhaus der Stars“

„Was viele nicht wissen, ich bin schwer erkrankt im ‚Sommerhaus der Stars‘. An irgendwelchen Keimen“, berichtet der Sänger. Eine Aussage, die Laura dann noch einmal konkretisierte: „Aufgrund der schlechten Hygiene. Also man muss wirklich sagen, es gab einen Lappen, der immer nass war. Also einen Waschlappen zum Spülen des Geschirrs.“

So habe es zwar einen Geschirrspüler gegeben, der sei jedoch dauerhaft dreckig gewesen. Eine Brutstelle für Bakterien also. Von jedem Pärchen sei einer erkrankt, berichtet Laura weiter. „Mich hat es voll erwischt, ich hatte Schüttelfrost, Fieber und halluzinierte da wahrscheinlich irgendwie. Ich bin froh, dass das nicht ausgestrahlt wurde“, berichtet der Wendler von seinen Qualen.

Laura Müller machte die Krankenschwester

Eines sei ihm jedoch in Erinnerung geblieben: „Weißt du, was ich halt in Erinnerung habe? Wie liebevoll du dich um mich gekümmert hast. Wie eine Krankenschwester. Ich hatte Fieber ohne Ende und mir war eiskalt, und du hast dich zu mir ins Bett gelegt und mich gewärmt.“ Und das, obwohl Laura bei den hohen Temperaturen extrem geschwitzt habe. Muss Liebe schön sein.

